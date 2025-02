Die 5 tödlichsten Charaktere aus Game of Thrones im Power-Ranking

In der düsteren Welt von Game of Thrones ist der Tod nie weit entfernt. Nicht umsonst ist die Serie berüchtigt für ihre Brutalität. Doch welcher Charakter ist eigentlich am gefährlichsten und hat die meisten Opfer auf dem Gewissen?

Was ist das für ein Ranking? In Game of Thrones wimmelt es nur so von gefährlichen Charakteren verschiedenster Art. Einige sind geübte Schwertkämpfer, andere geschickte Assassinen oder politische Intriganten. Tödlich sind sie alle.

Um also vergleichen zu können, welcher Charakter am gefährlichsten ist, schauen wir auf die Anzahl seiner Opfer. The Washington Post veröffentlichte 2019 eine umfangreiche Statistik über alle 6887 Tode in Game of Thrones.

Gezählt wurde ein Tod nur, wenn:

Der Tod explizit in der Serie zu sehen ist

Der Tod zwar nicht direkt zu sehen ist, aber sehr eindeutig nach einer bestimmten Szene eintritt

Der Tod nicht zu sehen ist, aber sehr prominent Teil der Handlung ist

Natürlich sind die Zahlen nicht zu 100 Prozent akkurat. In actionreichen Schlachtszenen ist es zum Beispiel schwieriger, die genauen Todeszahlen zu ermitteln. Noch komplizierter wird es bei Drachen, die ganze Gruppen an Menschen wortwörtlich mit einem Atemzug verbrennen können.

Platz 5: Jon Schnee

Auf dem letzten Platz dieses Rankings landet Jon Schnee. Auch wenn er wenig weiß, hat er 112 Tode auf dem Gewissen. Grund dafür ist vor allem sein geschickter Umgang mit Langklaue, seinem Schwert aus valyrischem Stahl.

Seit Kindesalter trainiert Jon fast täglich für den Kampf. Erst mit dem Schwertmeister der Starks, dann beim Training der Nachtwache. Mit seinen Fähigkeiten schafft er es, sogar im gefährlichen Norden jenseits der Mauer zu überleben.

Die meisten Tode erzielt er passenderweise auch in der Folge Jenseits der Mauer (Staffel 7, Folge 6). Jon und seine Begleiter befinden sich auf einer Exkursion in den Norden, um einen Untoten zu fangen. Dabei werden sie von einer Wiedergänger-Armee angegriffen, von denen Jon 42 erledigen kann. Zugegeben, Wiedergänger waren schon einmal tot. Aber sie sterben eben nochmal, weshalb sie in der Statistik berücksichtigt wurden.

Platz 4: Cersei Lennister

Cersei Lennister würde man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auf dieser Liste vermuten. Denn sie ist keine klassische Kämpferin. Sie bevorzugt es, im Hintergrund zu agieren und politische Intrigen zu spinnen. Dennoch hat sie 199 Menschen getötet.