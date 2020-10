Genshin Impact: Wo steckt Liben? Seine Location an Tag 4

Auch heute gibt es in Genshin Impact für wenig Aufwand wieder eine lukrative Beutetruhe. Wir verraten euch, wo ihr den Händler Liben findet, der sie euch gibt.

In Genshin Impact läuft gegenwärtig noch das Event „Wunderbare Wunderware“. Die Spieler müssen hier jeden Tag einen Händler finden, der an unterschiedlichen Positionen auftaucht und sie bei Erfüllung einer Aufgabe mit Beute belohnt. Wir verraten euch, wo ihr den merkwürdigen Liben heute, am 29.10., antreffen könnt.

Wo steckt Liben? Liben hält sich jeden Tag an einem anderen Ort auf. Einen ziemlich direkten Hinweis bekommt ihr, wenn ihr das Event-Fenster öffnet und dort das kleine Siegel „aufreißt.“ Heute findet ihr ihn beim Steintor – das ist ein Gebiet im Norden von Liyue. Die genaue Position haben wir hier auf der Karte markiert.

Hier findet ihr Liben – deutlich nördlich vom Steintor-Schriftzug auf der Map.

Beim Passieren des Weges ist er kaum zu übersehen.

Habt ihr Liben einmal gefunden, wird seine Position für heute auf der Minimap vermerkt, sodass ihr ihn rasch wiederfindet.

Was will Liben? Wie jeden Tag möchte Liben auch heute wieder einige Materialien, die aber recht schnell gefarmt sind. Heute müsst ihr ihm 10x Dämmerfrucht besorgen. Die findet ihr für gewöhnlich an Bäumen in großer Zahl. Vermutlich habt ihr davon mehrere Hundert im Inventar, wenn ihr sie regelmäßig aufgehoben habt.

Habt ihr die 10 Dämmerfrüchte gefunden, kehrt einfach zu Liben zurück und überreicht sie ihm. Anschließend sprecht ihr ihn erneut an, um eine Beutekiste zu wählen und sie zu öffnen.

Für 10 Dämmerfrüchte gibt es eine Lootbox – ein mehr als fairer Deal.

Was kann in den Kisten sein? Jede Kiste enthält immer garantiert 30 Urgestein, die Premium-Währung von Genshin Impact. Darüber hinaus gibt es eine kleine Auswahl an verschiedenen nützlichen Dingen. Das können Mora sein, aber auch Bücher zum Aufwerten der Charakter-Talente oder Erfahrungspunkte für eure Helden.

Abgesehen davon ist das Eintauschen der Boxen auch Teil der wöchentlichen „Battle Pass“-Herausforderungen. Wenn ihr 5 Kisten von Liben sammelt, bringt euch das im Battle Pass ordentlich voran.

Wer bisher jeden Tag die Aufträge von Liben erfüllt hat und das auch weiterhin macht, der kann alle 7 Kisten öffnen und so die maximale Menge an Belohnungen und Urgestein einheimsen.

Was hattet ihr heute in eurer Beutekiste?

Das Event überbrückt übrigens die letzten Tage bis zum Patch 1.1 – der soll schon in weniger als 2 Wochen kommen.