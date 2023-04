Genshin Impact Version 3.7 – Release-Datum, Charaktere und Banner

Wir liefern einen Ausblick auf die kommende Version 3.7 in Genshin Impact und haben hier Informationen und Leaks zum Release Datum, den neuen Charakteren und erwarteten Bannern des nächsten Updates gesammelt.

Am 12. April 2023 ging in Genshin Impact Version 3.6 mit neuen Inhalten an den Start. Doch wir haben uns bereits umgeschaut, was euch im darauffolgenden Update 3.7 erwarten könnte.

Wir stützen uns auf bereits bestätigte Informationen, aber vor allem auch auf Leaks. Denkt daran, dass es sich dabei um Vermutungen und keine Fakten handelt. Bis zum Start von 3.7 kann sich zudem die ein oder andere Sache noch ändern.

Hier seht ihr einen Trailer zur aktuellen Version 3.6 in Genshin Impact:

Wann startet Version 3.7 in Genshin Impact? Als Release Datum für Version 3.7 wird der 24. Mai 2023 vermutet.

Der neue Charakter in Version 3.7

Welche neuen Charaktere wird es in Version 3.7 geben? HoYoverse lieferte bereits auf Twitter einen Ausblick, wen wir erwarten können: Nekomata Kirara.

Bisher folgte auf die Veröffentlichung der Splash-Art in der darauffolgenden Version auch der Charakter im Spiel. Man kann also davon ausgehen, dass dies auch bei Kirara der Fall sein wird.

Kiraras Design wurde bereits von Hoyoverse veröffentlicht

Über sie wissen wir bisher folgendes:

Name: Kirara

Titel: Abenteuer über den Dächern

Spitzenlieferantin beim „Komaniya-Express“

Element: Dendro

Sternenbild: Arcella

Was sagen die Leaks zu Kirara? Man vermutet, dass es sich bei dem Katzenmädchen um einen 4-Sterne-Charakter handelt, der mit einem Einhänder kämpft.

Zudem wird nahegelegt, dass Kirara in der Version 3.7 der einzige neue Charakter sein wird und die Event-Banner aus Reruns von altbekannten 5-Sterne-Charakteren bestehen könnten.

Erwartete Banner in Version 3.7

Welche Banner wird es in Version 3.6 geben? Einige spekulieren auf Rerun-Banner von Dendro-User Alhaitham, der in Version 3.4 als neuer Charakter kam, und Yae Miko (Elektro) in der ersten Phase. Anemo-Charakter Kaedehara Kazuhua und Yoimiya (Pyro) sollen dann in der zweiten Phase folgen.

Andere vermuten, dass Geo-Archon Zhongli oder Hydro-User Kokomi in Version 3.7 einen Rerun erhalten könnten.

Denkt daran, dass es sich hierbei zum jetzigen Zeitpunkt um reine Spekulationen handelt und sich bis zum Start der neuen Version noch alles ändern oder als falsch herausstellen kann.

