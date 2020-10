Genshin Impact: So findet ihr heute Liben für eure Lootbox

Liben hat sich in Genshin Impact wieder versteckt und lockt mit einer schicken Beutetruhe. Wir verraten euch, wo ihr ihn heute finden könnt.

Im Koop-RPG Genshin Impact findet auch heute, am 28. Oktober, noch immer das Event Wunderbare Wunderware statt. Damit ihr problemlos die zusätzliche Beutetruhe einheimsen könnt, verraten wir euch alles Details.

Was ist das für ein Event? Eine Woche lang könnt ihr bei „Wunderbare Wunderware“ einen Händler namens Liben aufsuchen, der jeden Tag an einer anderen Stelle in der Spielwelt erscheint. Er möchte dann gewisse Materialien haben und gewährt euch dafür Zugriff auf eine von 7 Beutekisten. Wer an allen 7 Tagen teilnimmt, der kann sämtliche Kisten öffnen.

Wo steht Liben heute? Heute, am 28. Oktober findet ihr Liben beim Weingut Morgenröte. Das ist ein gutes Stück südwestlich der Hauptstadt Mondstadt. Er befindet sich direkt am Anwesen, an der nördlichen Ecke. Auf der Karte ist das quasi direkt unter dem „M“ des Wortes „Morgenröte“. Habt ihr Liben einmal angesprochen, dann wird er euch für den Rest des Tages auch auf der Minimap angezeigt.

Die genaue Position auf der Karte könnt ihr auf diesem Bild sehen:

Was will Liben? Heute möchte Liben 10 Beeren haben. Die dürften besonders einfach zu farmen sein, denn die lassen sich quasi überall in der Wildbahn finden. An Sträuchern wachsen sie sogar immer in 3er-Packs, sodass das Sammeln keine 5 Minuten in Anspruch nehmen dürfte. Sammelt die Beeren und kehrt dann zu Liben zurück, um eure Kiste öffnen zu können.

Beeren sind schnell gefarmt – wenn man nicht eh 300 davon rumfliegen hat.

Was kann in den Kisten sein? Viele verschiedene Dinge. Grundsätzlich sind in jeder Kiste 30 Urgestein (Primogems) – die man sonst mühsam farmen muss. Dazu kommen weitere Goodies, die sich von Kiste zu Kiste unterscheiden. Das ist mal Erfahrung für die Charaktere, Mora oder unterschiedliche Aufwert-Materialien etwa für Talente.

Allein für das Urgestein lohnt sich die kleine Aufgabe aber schon, denn damit finanziert ihr die Gebete oder könnt euer ursprüngliches Harz wieder auffüllen – eines der größten Probleme von Genshin Impact.

Was hattet ihr heute in eurer Kiste?