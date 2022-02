Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Warum sind viele so zufrieden? Schaut man sich die Kommentare der User an, dann erklären viele, dass das Event gut aufgebaut sei: Denn das neue Event lässt viele nervige Mechaniken weg, die bei anderen Events nur gestört hatten:

Was sind Reaktionen? Im offiziellen Subreddit von Genshin Impact diskutieren die User angeregt über das neue Event. Viele User zeigen sich sichtlich begeistert, wie die mehr als 11.000 Upvotes im reddit zeigen (via reddit.com ).

Wie diese Gegner in Aktion aussehen, könnt ihr euch auch in einem YouTube-Video ansehen:

Warum sind Heiler plötzlich wichtig? Mit dem neuen Event hat Genshin Impact einen neuen Gegnertyp eingeführt. Diese heißen Shadowy Husk (Schattenhafte Hülle) und kommen in verschiedenen Varianten vor. Wenn diese Gegner einen Charakter treffen, der hinter einem Schild geschützt ist, dann heilt dieser entweder seine Verbündeten oder verteilt einen starken Schild an diese.

Was ist das für ein Event? Das „Straßenopferritual der drei Welten“ führt euch erneut in die wunderschöne, unterirdische Welt Enkanomiya. Das Event läuft bis zum Ende der Version 2.5 – ihr habt also genügend Zeit für das Event.

