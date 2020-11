Genshin Impact: Mit diesem fiesen Trick werden Trash-Mobs unbesiegbar

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Habt ihr so einen Fehler in Genshin Impact auch bereits erlebt?

Für gewöhnlich sind Gegner dann passiv und warten friedlich ab, während der Dialog stattfindet – nicht jedoch in diesem Fall. Während Paimon und Xingqiu sich unterhalten, bekommt der Hauptcharakter plötzlich einen Schlag ins Gesicht von einigen Plünderern. Kurz darauf wird die Reisende aus dem Bild geprügelt, während das Gespräch in aller Seelenruhe weiterläuft.

Was ist passiert? Der Reddit-Nutzer mastocklkaksi hat eine eher sonderbare Situation in Genshin Impact erlebt. Während des vorletzten Schritts der Questreihe rund um Xingqiu kommt es zu einem etwas längeren Dialog in der Wildnis. Hier erscheinen einige Feinde, die verprügelt werden müssen. Allerdings beginnt die Cutscene mit dem Dialog, sobald man sich der Position nähert.

