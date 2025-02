Genshin Impact: Eine Erfolgsgeschichte, die beinahe schiefgegangen wäre

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Während Genshin Impact weiter wächst, steht nicht jeder in der Community auf der Gewinnerseite. Das bekam auch der bekannte Gacha-Streamer Atsu zu spüren, der sich nun nach schweren Vorwürfen aus der Szene zurückzieht: „Ich habe absolut alles verloren“ – Großer Gacha-Streamer beendet Karriere mit 34 Seiten langem Brief

Wie kam es zu dem Mordanschlag? 2021 sorgte eine Jubiläumsfeier für Honkai Impact 3rd in China für massive Empörung. Das Spiel, welches ebenfalls von HoYoVerse entwickelt wurde, zeigte einen Charakter in aufreizender Kleidung in einem Casino-Setting – eine Darstellung, die in China als höchst problematisch gilt.

Was macht Genshin Impact so besonders? Als Genshin Impact im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, überraschte es die Gaming-Welt. Das Open-World-Action-RPG kombinierte ein lebendiges Anime-Design mit einem gacha-basierten Charakter-Sammelsystem und einem innovativen Elementarkampfsystem. Der riesige Erfolg war nicht nur auf die Ästhetik des Spiels zurückzuführen, sondern auch auf die detaillierte und lebendige Welt von Teyvat, die voller Quests und herausfordernden Gegnern steckt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to