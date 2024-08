Genshin Impact hat 3 neue Gutscheincodes, aber ihr müsst euch beeilen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Die nachfolgenden Codes laufen am 17. August um 6:00 Uhr in Deutschland ab:

Was sind das für Codes? Sobald die Codes eingelöst worden sind, erhaltet ihr innerhalb von wenigen Minuten eure Belohnungen per Ingame-Post. Die erhaltenen Belohnungen bleiben dann aber auf eurem Konto und können auch für neue Banner aufgespart werden.

In Genshin Impact gibt es jetzt drei neue Codes, um an das begehrte Urgestein zu kommen. Außerdem wurde noch mehr Gratis-Belohnungen angekündigt.

