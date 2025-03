Die NASA musste zig Millionen US-Dollar investieren, um Gene Hackman in einem unbekannten SciFi-Film aus dem Weltraum zu retten

Der legendäre Schauspieler Gene Hackman spielte in vielen bekannten Filmen mit und machte sich einen Namen als Charakter-Darsteller. Ein eher unbekannter Film entführt ihn sogar ins Weltall.

Der Schauspieler Gene Hackman verstarb nach aktuellem Kenntnisstand am 18. Februar 2025 an den Folgen einer Herzkreislauf-Erkrankung (via deutschlandfunk.de). Er war in der Filmwelt eine echte Legende und Teil zahlreicher Klassiker.

Berechtigterweise trauern Filmfans weltweit um eine Ikone. Die meisten kannten Hackman aufgrund seiner Rollen in bekannten Filmen wie dem Polizei-Thriller French Connection, dem Western Erbarmungslos oder dem Abhör-Drama Der Dialog. Sogar in Superman war er als Lex Luthor zu sehen.

Hackman drehte aber auch Filme, die heute eher unbekannt sind. Darunter einen Science-Fiction-Film, bei dem die NASA zur Rettung eilen musste.

Astronauten auf Abwegen

Was ist das für ein Film? Gene Hackman spielte 1969 in dem Science-Fiction-Film Verschollen im Weltraum mit. Regie führte John Sturges, der unter anderem den Western Die Glorreichen Sieben inszenierte.

Dafür, dass Hackman ein so bekannter Schauspieler war, gilt Verschollen im Weltraum als kaum bekanntes Werk seines Schaffens. Darin spielt er einen von drei Astronauten, die für mehrere Monate ins All reisen, um dort in einem Weltraumlaboratorium zu arbeiten.

Als die Crew jedoch zunehmend unter der Arbeit leidet, unternimmt die NASA einen Versuch, die Astronauten zu retten. Das erinnert ein wenig an die Geschichte von Der Marsianer, ein Film mit Matt Damon. Darin muss er ebenfalls von der NASA gerettet werden. Der Film ist besonders für Fans von Interstellar geeignet.

In beiden Fällen muss die Weltraumbehörde viele Millionen US-Dollar investieren, um die Rettungsmission durchzuführen. Ob sie am Ende gelingt? Nun, das wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Immerhin erwartet besonders Genre-Fans ein spannender und beinahe dokumentarisch wirkender Film, der von den Kritikern auf Rotten Tomatoes mit 86 % positiv bewertet wurde.

Obwohl Verschollen im Weltraum sicher nicht zu den bekanntesten Filmen von Gene Hackman gehört, ist er trotzdem ein weiteres Beispiel seiner exzellenten Schauspielarbeit. Egal, in welchem Film, Hackman hat stets gute Arbeit geliefert. Die Filmwelt wird ihn vermissen.