Anstelle von Elizabeth und Will (es reicht nur für einen Gastauftritt) tritt hier ihr Sohn auf, und die Astronomin Carina – beide schaffen es aber nicht, denkwürdige Figuren abzugeben. Sie geraten schnell in Vergessenheit. Auch Javier Bardem als Salazar wirkt in dem Film voller schwacher visueller Effekte irgendwie verschwendet. Jack Sparrow selbst sehen wir in einigen Rückblenden sogar als jungen Mann, aber auch das wirkt aus technischer Sicht mehr gruselig als überzeugend.

In unserem Ranking wollen wir klären, wie die Filme gegeneinander abschneiden. Die Liste ist natürlich subjektiv und basiert auf der Meinung des Autors. Sollte eure davon abweichen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt lasst uns die Segel setzen!

Fluch der Karibik ist eine bis heute beliebte Reihe, die aus fünf Filmen besteht. Die Abenteuer rund um Jack Sparrow sind allesamt unterhaltsam, unterscheiden sich aber in ihrer Qualität. In unserem Ranking klären wir, welcher Teil der Beste ist.

