Gen Z will im Urlaub weniger Action, sondern lieber wie Omas reisen

Auf zur Sehenswürdigkeit, schnell ein Foto für Instagram knipsen und ab zum nächsten Programmpunkt: So sieht der perfekte Urlaub für die Gen Z offenbar nicht aus. Ein neuer Reisetrend setzt nämlich auf Entschleunigung. Die Gen Z möchte kochen, spazieren gehen und Zeit mit Einheimischen verbringen. Ihr Vorbild ist die italienische Oma.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symboldbild von Illia Horokhovsky auf Unsplash.

Warum will die Gen Z im Urlaub weniger Action? Statt möglichst viele Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in einen Urlaub zu packen, möchte die Gen Z gemütlicher reisen. Persönliche Erlebnisse und Entspannung stehen im Mittelpunkt.

Dazu passt auch der Wunsch, das Smartphone öfter mal zur Seite zu legen. Statt ständig erreichbar zu sein, möchten die Digital Natives im Urlaub bewusst einen Gang runterschalten.

Wie macht die Gen Z Urlaub wie Oma? Der Reisetrend heißt „Nonnamaxxing“. „Nonna“ ist das italienische Wort für Großmutter. Hinter dem Namen steckt die Idee, im Urlaub das vermeintlich entspannte Leben einer italienischen Oma nachzuahmen.

Dabei wird das Bild der Nonna natürlich ziemlich romantisiert. Nicht jede Oma verbringt ihren Tag entspannt mit Pasta, Spaziergängen und einem guten Buch in der Hand.

Die Gen Z setzt dabei auf Aktivitäten wie selbst kochen, spazieren gehen und Zeit mit Freunden oder Einheimischen verbringen.

Wie der Standard berichtet, hat auch der Tourismus den Trend bereits aufgegriffen. Junge Reisende können beispielsweise Pasta-Kochkurse bei italienischen Nonnas besuchen, traditionelles Handwerk lernen oder sich von älteren Einheimischen durch die Stadt führen lassen.

Video starten Die Gen Z muss in allen Bereichen des Lebens Einsparungen vornehmen, aber eine Branche trifft es härter als alle anderen Autoplay

76 Prozent der Gen Z würden bei dem Trend mitmachen

Wie beliebt ist das „Nonnamaxxing“? Dass solche Angebote bei jungen Menschen gut ankommen könnten, zeigt eine Befragung des Reiseanbieters GetYourGuide. Für einen Trendbericht wurden mehr als 8.000 Reisende aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA befragt.

76 Prozent der befragten Gen-Z-Reisenden gaben an, dass sie eine „oma-inspirierte“ Aktivität im Urlaub buchen würden.

Wie sieht für euch der perfekte Urlaub aus? Wollt ihr möglichst viel sehen und erleben oder lieber entspannen, kochen und einfach in den Tag hineinleben? Könntet ihr euch mit dem Nonnamaxxing-Trend anfreunden? Schreibt es uns in die Kommentare!

Nicht nur im Urlaub ist Oma ein Vorbild für Gen Z. Auch in der Freizeit erleben klassische „Oma-Hobbys“ wie Stricken, Gartenarbeit oder Vogelbeobachtung ein Comeback. Warum sich einer dieser Trends für einen jungen Mann sogar “wie ein Videospiel im echten Leben” anfühlt, erfährt ihr hier auf MeinMMO.