Gegen schlechten TV-Sound: Dolby-Atmos-Soundbar von Samsung jetzt zum Tiefstpreis schnappen

Eine gut bewertete Samsung-Soundbar mit Dolby Atmos und Co. bekommt ihr aktuell besonders günstig im Angebot bei Amazon.

Die meisten integrierten TV-Lautsprecher taugen nicht viel und Soundbars gelten bekanntlich als einfache Abhilfe, um den Klang deutlich zu verbessern.

Mit der Samsung HW-Q610GF bekommt ihr jetzt ein leistungsstarkes Mittelklassemodell mit allerhand Features gerade zum Tiefstpreis bei Amazon (-7 %).

Günstiger war das Modell versandkostenfrei noch nicht gelistet. Dabei ging die Samsung HW-Q610GF letztes Jahr ursprünglich für satte 599 Euro UVP an den Start.

Das bietet die Soundbar Samsung HW-Q610GF

Mit 9 integrierten Lautsprechern und kabellosem 6,5-Zoll-Subwoofer verspricht die Samsung-Soundbar ordentlichen 3.1.2-Kanal-Surround-Sound mit bis zu 360 Watt RMS-Leistung.

Dank Dolby Atmos und DTS Virtual:X gibt es auch Unterstützung für raumfüllenden 3D-Sound, wobei sich die Soundbar mittels Adaptive Sound auch für verschiedene TV-Inhalte anpassen lässt.

Spieler profitieren hier zudem von einem Game Mode Pro für dynamischen 3D-Gaming-Sound während des Spielens, mit automatischer Konsolenerkennung und Gaming-Hub-Klangoptimierung.

Anschlussseitig gibt es unterdessen neben optischem Anschluss und HDMI 2.1 sowie HDMI eARC auch kabellose Verbindungmöglichkeiten mit Bluetooth und WLAN.

Kompatible Samsung-Fernseher erlauben per Q-Symphony obendrein auch die Abstimmung von TV-Lautsprecher und Soundbar im Parallebetrieb. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Samsung-Soundbar HW-Q610GF für 228,90 Euro statt 246,87 Euro bei Amazon (Tiefstpreis, UVP: 599 Euro)

So gut ist die Samsung-Soundbar HW-Q610GF

In den Amazon-Rezensionen wird die Soundbar durchschnittlich mit 4,3 von 5 Sternen fast durchweg gelobt, vor allem hinsichtlich Klang und Bass. Auch im Fachtest von Stiftung Warentest gab es mit 74 von 100 Punkten und der Note 2,3 eine gute Testwertung.

Demnach liefert sie eine insgesamt gute Klangqualität und hohe Benutzerfreundlichkeit, lediglich bei Schalldruck, Frequenzbereichen und Inbetriebnahme soll es leichte Schwächen geben.

Pro Ton in fast allen Bereichen gut bewertet

gute Handhabung, Bedienung, Anzeige und Gebrauchsanleitung

sehr gute Startdauer aus dem Standby

sehr guter Stromverbrauch Contra Schalldruck, Frequenzbereiche und Inbetriebnahme nur “befriedigend”

Weitere Angebote: LEGO Star Wars, Apple AirTag, Sternenzerstörer und Patronenwürfel

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden Deals.

So bekommt ihr aktuell zum Beispiel ein LEGO-Set von Star Wars ziemlich günstig im Angebot oder auch Apples Tracking-Gadget AirTag im Viererpack zum Tiefstpreis.

Außerdem gibt es den größten aller Sternenzerstörer aus Star Wars als Klemmbaustein-Set günstig, ebenso wie Würfel in Patronenform aus Metall, die sich gut für Warhammer 40k eignen.