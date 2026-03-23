Sichert euch dieses Star-Wars-Lego-Set zum Superpreis, bevor es vergriffen ist!

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2 Min. Jürgen Horn geschlossen Lesezeichen
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Bei R2D2 und C3PO nutzte Obi-Wan in Star Wars: Episode 4noch die Macht, um jeden davon zu überzeugen, dass diese beiden Droiden garantiert niemand sucht. Bei BB-8 aus Episode 7würde aber selbst der alte Jedi-Meister seine Probleme haben.

Denn dieser kleine Racker ist derart süß und liebenswert, dass selbst der geistig schwächste Stormtrooper ihn schon aus Prinzip beschlagnahmen würde, egal, was ein Jedi-Gedankentrick ihm weismachen will.

Holt euch BB-8 zum Top-Preis auf MediaMarkt!

Und zum Glück müsst ihr nicht Mal dem Imperium beitreten und unschuldige Bürger drangsalieren, um euren eigenen BB-8 für euer Sammelregal zu bekommen, denn den kultigen Droiden gibt’s gerade zum Mega-Preis bei Mediamarkt!

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Hier bekommt ihr eine hochwertiges Sammlerstück zum Sonderpreis.

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Was den LEGO BB-8 so besonders macht

Der kleine, rollende Droide ist für viele Fans noch das Beste an der Sequel-Trilogie und läuft sogar noch dem liebenswerten R2D2 den Rang ab. Bei diesem LEGO-Set  bekommt ihr kein simples Spielzeug, sondern ein durchdachtes Sammlerstück, das euer Regal oder den Platz neben eurem Monitor massiv aufwertet.

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Detailverliebt bis zur Antenne

LEGO hat bei diesem Modell nicht an Features gespart. Der kleine, runde Astromech ist kein statischer Klotz, sondern bringt coole mechanische Gimmicks mit, die euch direkt an die besten Film-Szenen erinnern:

  • Beweglicher Kopf: Durch ein cleveres Rad an der Seite könnt ihr BB-8s Kopf drehen und neigen.
  • Versteckte Gadgets: Dreht ihr an einem anderen Rad, öffnet sich eine kleine Luke und sein berühmter “Schweißbrenner” bzw. der heimliche “Daumen-hoch”-Arm fährt aus.
  • Authentisches Design: Die ikonischen orange-weißen Muster und Sensoren sind extrem detailliert und exakt dem Film-Vorbild nachempfunden.
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Dieses LEGO-Set ist voller Überraschungen und Details.

Der ultimative Loot für eure Vitrine

Der Droide kommt mit einem schicken Präsentationsständer und einem kleinen Infoschild, das die wichtigsten Spezifikationen des Astromechs auflistet.

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Der Infotafel liegt sogar eine BB8-Minifigur bei.

Das verleiht dem Ganzen einen richtig edlen Sammler-Look. Egal, ob im Hintergrund eures Twitch-Streams, direkt neben der PS5 oder im dedizierten LEGO-Regal: Dieser LEGO-BB-8 wertet jedes Gaming-Zimmer auf.

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Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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