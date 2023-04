Gaming-YouTuber überrascht mit einer Ankündigung im Nintendo Livestream – „Ich musste zweimal hinsehen“

Ein besonderer Auftritt bei Nintendos Indie World Showcase überraschte so einige Spieler. Gaming-YouTuber Jason „Videogamedunkey“ Gastrow (32) machte eine große Ankündigung, während er in einem See stand.

Wer ist Videogamedunkey? Der US-YouTuber ist für seine satirischen Spielereviews und Gameplay-Videos bekannt. Mit bissigem Humor spaltete Videogamedunkey die Meinungen der Zuschauer. Jedoch scheint seine Art bei vielen gut anzukommen. Der Erfolg spricht für sein Konzept:

Der YouTuber hat aktuell 7,33 Millionen Subscriber auf der Plattform.

Ein Video zu Hogwarts Legacy etwa sammelte ganze 4,3 Millionen Views (Stand: 20. April 2023).

Nun tauchte Videogamedunkey überraschend in einem Nintendo-Livestream auf und hatte eine wichtige Ankündigung, die er auf etwas ungewöhnliche Weise gestaltete.

Mit Videos zu Spielen wie Legend of Zelda und Skyrim feierte der YouTuber große Erfolge:

„Warum ist Dunkey in einem Nintendo Indies Showcase lol“

Während Nintendos Indie World Showcase am 19. April 2023 werden Titel von Indie-Studios vorgestellt, die für die Nintendo Switch erscheinen werden. In einem Clip taucht der YouTuber auf.

Man sieht, wie Dunkey mit einer weiteren Person in einem See steht. Der YouTuber wift ein Frisbee in die Kamera und stellt sich als “Dunkey von Big Mode Publishing” vor. Dann erklärt er, dass die Person neben ihm Billy Basso, der Entwickler von Animal Well sei.

Denn vor einem Jahr gründete der Gaming-YouTuber sein eigenes Spielunternehmen „Big Mode“. Im Rahmen des Nintendo Livestream kündigte er jetzt gemeinsam mit dem Entwickler das erste Spiel an.

Von Timestamp 35:40-37:09 geht die Ankündigung von Dunkey:

Weiter erzählt der Entwickler, dass er mehr als 5 Jahre an Animal Well, einem kommenden Metroidvania-Spiel gearbeitet hat. Währenddessen sieht man Dunkey im Hintergrund auf einigen Steinen des Sees balancieren.

Es folgt die Vorstellung des Spiels Animal Well: Dabei handelt es sich um einen Rätsel-Plattformer, der in einer Pixel-Welt spielt. Der Spieler erkundet ein Labyrinth auf der Suche nach Schätzen, löst Rätsel und trifft unterschiedliche Kreaturen. Es wird Anfang 2024 auf der Nintendo Switch verfügbar sein.

Was sagt die Community dazu? Viele Nutzer auf Twitter äußern sich überrascht über den Auftritt des YouTubers, wussten im ersten Moment gar nicht, was Duney im Nintendo Livestream zu suchen hat:

@InfernoOmni: „Warum ist Dunkey in einem Nintendo Indies Showcase lol“

@MSnowmeld „Ich musste zweimal hinsehen.“

@Bimby_4321: „Warte, was?“

Einige hatten aber auch auf dem Schirm, dass der YouTuber inzwischen sein eigenes Publishing-Unternehmen gegründet hat und nehmen die Ankündigung gelassen. Vereinzelt schreiben Nutzer, dass sie auf das Spiel „Animal Well“ gespannt seien.

