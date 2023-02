Ich habe über 15 Gaming-Tastaturen getestet – (Fast) alle machen den gleichen Fehler

Wir haben euch in einem kurzen Video 7 wichtige Tipps für einen erfolgreichen Start in Wild Hearts zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Die Logitech G915 setzt nämlich auf spezielle, flache Switches, für die ihr einfach keine PBT-Doubleshot-Tastenkappen oder überhaupt Ersatzkappen bekommt. Ich muss mich also damit zufriedengeben, dass meine 200-Euro-Tastatur bereits nach einigen Tagen fürchterlich aussieht und sich auch so anfühlt.

Die meisten kennen sicher das Problem: Nach einiger Zeit werden die Tasten unleserlich, die Tastenkappen bekommen einen fettigen, schäbigen Look und fühlen sich einfach nicht mehr gut an. Der Grund dafür liegt in der Herstellung der Tastenkappen, denn viele Hersteller setzen auch 2023 noch auf ABS-Tastenkappen. Diese nutzen sich ab und die Abnutzungserscheinungen sind irgendwann nicht mehr zu übersehen.

Insert

You are going to send email to