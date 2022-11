Gaming-Stuhl schützt Mann vor einstürzender Decke: „Dieser Stuhl hat mir möglicherweise das Leben gerettet“

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Vor fünf Wochen hat sich in meinem Arbeitszimmer eine große Deckenplatte gelöst und ist während einer Videokonferenz auf mich gefallen. Zum Glück ist die Platte zuerst auf die obere Kante des Stuhls gefallen […] dort zerschellt und nur in Kleinteilen auf oder neben mir geprallt.

Dass Gaming-Stühle auch Leben retten, davon hat man wohl noch nicht so oft gehört. So jedoch passiert in Nordrhein-Westfalen. MeinMMO erzählt die Story dazu.

Insert

You are going to send email to