Headset rettet Gamer angeblich das Leben, lenkt lebensgefährliches Geschoss ab

Ein Querschläger verirrt sich in die Wohnung eines Gamers. Doch der hat großes Glück, wie er erklärt. Denn sein Headset hat ihm angeblich das Leben gerettet.

Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause am Rechner und plötzlich schlägt ein Geschoss durch euer Fenster in euer Zimmer ein. In Europa passiert das eher selten, doch in den USA hat das jetzt ein Gamer erlebt. Und der hat großes Glück gehabt, wie er erklärt.

Denn hier hatte sich ein Querschläger in seine Wohnung verirrt. Doch sein Headset hat ihn vor Schlimmerem bewahrt.

Headset rettet Gamer angeblich vor Querschläger

Was ist genau passiert? Ein User auf reddit hatte erklärt, dass bei ihm ein Geschoss in die Wohnung eingedrungen sei.

Doch er hat großes Glück gehabt, denn die Kugel traf laut eigenen Aussagen den Kopfbügels seines Headsets und wurde dann gegen die Wand abgelenkt. Die Kugel landete dann am Ende auf dem Bett des Users. Bei der Kugel soll es es sich übrigens um einen Querschläger aus der Nachbarschaft gehandelt haben.

In dem reddit-Beitrag kann man gleich mehrere Bilder zu der Story sehen: Hier sieht man den Schaden am Headset, das Loch im Fenster und auch die Stelle an der Wand, wo die Kugel abgeprallt sein soll. Unser Titelbild stammt aus dem reddit-Thread.

Die ganze Geschichte erzählt der User ziemlich bruchstückhaft: So erklärt er in mehreren Kommentaren, dass er 18 Jahre alt sei und sich der Vorfall in Kalifornien ereignet haben soll. Das Beweisstück, die Kugel, soll mittlerweile die örtliche Polizei abgeholt haben.

Bei dem Lebensretter handelt es sich übrigens um das Razer Kraken, ein kabelgebundenes Gaming-Headset von Razer, welches ihr aktuell für rund 50 Euro auf Amazon bekommt. Die Metallverstärkung im Kopfbügel hat dem User wohl das Leben gerettet. Das Razer Kraken gehört auf MeinMMO zu den besten Gaming-Headsets, die ihr aktuell kaufen könnt.

User fordern schon lange schärfere Waffengesetze in den USA

Wie sind die Reaktionen? Viele User freuen sich, dass die Person so großes Glück gehabt hat und die Kugel ihn nicht tödlich getroffen hat. Etliche User schreiben aber auch, dass die Story ein „typisches amerikanisches Problem“ sei. Denn hier könne theoretisch jede Person eine Waffe tragen. So schreibt etwa ein User in einem Kommentar (via reddit.com):

Das ist doch verrückt! Ich bin froh, dass es dir gut geht. In den USA reden die Leute ständig über verirrte Kugeln, während in meiner kleinen europäischen Stadt nur 0,5 % der Leute eine Waffe besitzen.

US-Politiker sehen aber in Computerspielen die Schuld an der Gewalt und nicht etwa an den Waffengesetzen, die in den USA angewendet werden. Denn in vielen US-Staaten ist der Besitz einer Waffe ein Grundrecht.

Eine große Supermarkt-Kette möchte jetzt zumindest keine Werbung mehr für Spiele machen, die voll auf Gewalt setzen. Das ändert aber nichts daran, dass ihr dort weiterhin noch Waffen kaufen könnt. Eine Entscheidung, über die heftig gestritten wird:

