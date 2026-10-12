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Wir bauen seit Jahrzehnten Gaming-PCs falsch, Modder platziert seine Grafikkarte anders, ist direkt 19 Grad kühler

Benedikt Schlotmann Benedikt Schlotmann Lesezeit 2 Minuten
Titelbild YouTube falsche Grafikkarte kühler

Ein YouTuber testet verschiedene Kühlmethoden für PC-Hardware aus. Eine senkrecht eingebaute Grafikkarte überrascht sogar ihn. Denn die Temperaturen sinken. Seit Jahren wird die Hardware waagerecht eingebaut.

Der YouTuber TrashBench testet auf seinem Kanal verschiedene Kühlungsmöglichkeiten von Gaming-Hardware durch. Mal pumpt er kaltes Wasser direkt auf eine CPU, in einem anderen Fall hat er seine Grafikkarte in einer Eismaschine verbaut.

Bei seinem neuesten Experiment wollte er herausfinden, wie stark sich die Positionierung von Hardware auf die gesamte Kühlleistung auswirkt. Das Ergebnis ist durchaus überraschend.

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YouTuber hängt Grafikkarte senkrecht in seinen Computer und die Temperaturen sinken

Was genau hat er getestet? Normalerweise montiert man seine Grafikkarte waagerecht im Computer und damit parallel zum Gehäuseboden. Das ist seit Jahrzehnten Tradition im PC-Selbstbau und wurde seitdem nicht mehr stark verändert.

TrashBench hat jetzt genau mit dieser Tradition gebrochen und die Grafikkarte „falsch“ in dem Gehäuse montiert, und zwar vertikal. Die Grafikkarte steht jetzt im Gehäuse, mit den Lüftern in Richtung Gehäusewand gerichtet.

Das Überraschende daran: Dieser unkonventionelle Einbau senkt laut YouTuber die Temperaturen der Grafikkarte um bis zu 19 °C, wirkt sich aber wohl negativ auf die CPU aus (im YouTube-Video ab Minute 5:01).

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  • Die Temperatur der CPU stieg um 1,1°C.
  • Die Temperatur des GPU‑Cores, also des Chips der Grafikkarte, sank hingegen um 16,7 °C.
  • Der Hotspot, der heißeste gemessene Punkt auf der Grafikkarte, sank ebenfalls um 19,3 °C.

Um die Temperaturen zu testen, nutzt der Modder übrigens das Tool 3DMark Time Spy und den integrierten Benchmark von 7‑Zip. Die Lüfterkurven hat er auf eine feste Geschwindigkeit gestellt, damit die verschiedenen Tests auch miteinander vergleichbar sind.

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Die Grafikkarte wird unter Vollast sehr heiß und macht großen Krach? Ein YouTuber hat gezeigt, wie man für 10 Euro die Temperatur deutlich senken kann. Den Trick sollte aber nicht jeder nachmachen, der keine Erfahrung mit PC-Hardware hat. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: YouTuber zeigt, wie ihr die Kühlung eurer Grafikkarte mit 10 Euro um 41 % verbessern könnt

Quelle(n):
  1. tomshardware.com

Kommentare

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1 Kommentar
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Mike
#1263866

19°C sind schon wirklich sehr beachtlich. Trotzdem kann man das auch nicht so pauschal auf alle Gehäuse anwenden. Für mich klingt es so, dass der Luftdurchfluss besser funktioniert und die heisse Luft der Grafikkarte wirklich hinten abgeführt wird und nicht das ganze Gehäuse heizt. Interessant aber nicht wirklich so überraschend oder besondern.

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