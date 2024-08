So günstig war ein Gaming-PC schon lange nicht mehr: Ryzen Prozessor und RTX-Grafikkarte für unter 760 Euro!

Mit diesem Gaming-PC könnt ihr so günstig wie möglich spielen und müsst nicht mal viel bei Saturn investieren.

Eine Mischung aus dem Ryzen Prozessor und der RTX 4060 Grafikkarte sorgt für eine fabelhafte Synergie in dieser Preis-Leistungs-Klasse. Ihr könnt viele Shooter wie Valorant, Fortnite oder Counter-Strike 2 in einer hohen Framerate genießen und selbst AAA-Games sind in einer superscharfen FHD-Auflösung möglich. Günstiger geht es kaum.

Häufig gestellte Fragen Was ist Frame Generation Das revolutionäre Merkmal von DLSS 3 ist die KI-Technologie, die als „Optical Multiframe Generation“ bekannt ist. Diese wegweisende Methode durchleuchtet zwei herkömmlich gerenderte Spielbilder und nutzt die gewonnenen Informationen, um einen zusätzlichen Frame durch intelligente KI-Algorithmen zu erzeugen. Frame Generation ist schlichtweg faszinierend und lässt sich kurz und bündig zusammenfassen: ein kraftvoller Schub für deutlich mehr FPS.

Pro und Contra im Blick

Pro RT-Kerne der dritten Generation

Fabelhafte Effizienz

Tolle Mittelklasse-CPU

Aktuelles Betriebssystem von Windows

Einwandfrei für Shooter-Spiele

Reicht für AAA-Games in FHD Contra Nur 1TB SSD-Speicher

Nur 8GB Videospeicher (GPU)

Dank der DLLS-Technologie könnt ihr selbst in hohen Details stabile Framerates in Spielen wie Cyberpunk 2077 erhalten, wenn ihr ausschließlich auf einem FHD-Monitor spielt. Ihr solltet wissen, dass FHD bei vielen Spielern heutzutage immer noch vertreten ist. Vor allem bei Leuten, die gelegentlich spielen oder eher Shooter favorisieren.

Gaming-PC mit Ryzen Prozessor und RTX 4060

Der AMD Ryzen 5 5600 ist nach heutigem Stand eine solide Mittelklasse-CPU mit einer Basis-Taktfrequenz von bis zu 3,5GHz und einem Turbo-Takt von bis zu 4,4GHz. Anhand dieser Werte könnt ihr Multitasking-Anwendungen problemlos vollziehen und auch beim Gaming eine solide Performance erwarten. Zum Vergleich: Der AMD Ryzen 7 7800X3D liefert euch beim Gaming in etwa satte 60% Mehrleistung, aber dies ist auch die beste Gaming-CPU auf dem Markt. Der AMD Ryzen 5 5600 kostet hingegen 200€ bis 250€ weniger, was ihn allein zu einer hervorragenden Preis-Leistungs-Option macht.

Günstiger Gaming-PC mit stabiler Leistung

Die NVIDIA GeForce RTX 4060 gehört zur aktuellen Grafikkarten-Generation. Zwar kann sie nicht bei ihren Brüdern mithalten, aber sie beherrscht dieselben Stärken. Dazu gehört unter anderem Frame Generation, wovon nur Besitzer der RTX 4000er-Generation profitieren.

In einer knackigen FHD-Auflösung erlebt ihr schöne Details und kommt auch in den Genuss von Raytracing. Insbesondere sehen Spiele wie Metro Exodus oder Cyberpunk 2077 damit unheimlich schick aus. Ihr dürftet einige Jahre Spaß mit diesem PC haben. Wenn ihr ein zukunftssicheres WQHD-System bevorzugt, kann ich euch diesen Gaming-PC empfehlen – mit Ryzen 7 7800X3D und RTX 4070 Ti Super.

DDR4 reicht immer noch

Mit 16GB DDR4-RAM bietet er euch genügend Arbeitsspeicher für all eure Gaming-Bedürfnisse. DDR4 reicht für ein FHD-System aus und wenn ihr diesen PC ausschließlich für Gaming verwendet. DDR5-RAM lohnt sich eher für Content-Creator und schwierige Projekte.

Die Werte sind top für ein FHD-System

Die 1TB M.2 NVMe SSD ist nicht riesig, aber verkürzt dennoch eure Ladezeiten beim Spielen massiv. Bei Bedarf könnt ihr nach Schnäppchen Ausschau halten und euch ein günstiges Upgrade verpassen.

Er wird mit Windows 11 Pro (64 Bit) ausgeliefert. Dies ist das aktuellste Betriebssystem von Microsoft. Ihr profitiert von einer tollen Benutzeroberfläche sowie neue Funktionen für Gamer. Dazu gehören DirectStorage für schnellere Ladezeiten und Auto HDR für bessere Bildqualität in unterstützten Spielen.

Seid ihr bereit, in die spannende Welt der Schnäppchen einzusteigen? Dann besucht unsere Deals-Seite – eure digitale Schatztruhe voller wertvoller Angebote! Hier findet ihr nicht nur ultraschnelle SSDs, die eure Daten im Nu übertragen, sondern auch mächtige Grafikkarten, die selbst die grafisch anspruchsvollsten Titel wie Cyberpunk 2077 in beeindruckender Qualität zum Leben erwecken. Zudem stehen euch kraftvolle CPUs und eine vielfältige Auswahl an faszinierenden Komponenten zur Verfügung, um eure technischen Visionen zu realisieren.