Davon kann das Steam Deck nur träumen: Flaggschiff-Handheld mit 2k und 144Hz jetzt so günstig wie nie!

Schnappt euch das Flaggschiff-Handheld mit dem schönsten Display und genießt überall eure liebsten Games. Jetzt bei MediaMarkt sparen.

In der Vergangenheit haben immer mehr Handhelds den Markt erobert und mittlerweile gibt es Varianten auf dem Markt, die der Nintendo Switch in der Leistung haushoch überlegen sind, so auch die Legion Go von Lenovo. Von allen Handheld-Konsolen besitzt sie das schönste Display und beschert euch somit besonders schöne Erinnerungen, wenn ihr auf Reisen seid und nebenbei gemütlich spielen wollt.

Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen der Lenovo Legion Go sind beeindruckend und machen sie zu einer der leistungsstärksten Handheld-Konsolen auf dem Markt:

Prozessor: AMD Ryzen Z1 Extreme

AMD Ryzen Z1 Extreme Display: 8,8″ 2K mit 144Hz

8,8″ 2K mit 144Hz RAM: 16GB

16GB Speicher: 512GB SSD

512GB SSD FPS Mode: Ja (für optimierte Leistung in schnellen Spielen)

Ja (für optimierte Leistung in schnellen Spielen) Anschlüsse: 2x USB4

2x USB4 Batterie-/ Akkutyp: Li-Polymer

Li-Polymer Akku-Laufzeit: Controller: Bis zu 11 Std., Gamepad mit Controllern: Bis zu 7 Std

Flaggschiff-Handheld mit bestem Display und schöner Grafik

Das 2K-Display mit einer Bildwiederholrate von 144Hz ist für eine Handheld-Konsole bemerkenswert. Die Farben kommen aufgrund des großen Displays lebensecht rüber und dank der hohen Framerate erlebt ihr angenehme Gameplay-Augenblicke. Ihr werdet den Unterschied sofort bemerken, insbesondere in schnellen FPS-Spielen, wo jede Millisekunde zählt.

Flaggschiff-Handheld mit hoher Vielseitigkeit

Wenn man noch an die Nintendo Switch denkt, die zwar viele tolle Retrospiele und hauseigene Marken besitzt, ist sie trotz allem mit 30 FPS weit dahinter. Sogar das Steam Deck OLED besitzt nur 90Hz, mit einem Display in 7,4″, 1280 × 800. Ebenso liegt das Asus Rog Ally mit einem 120Hz-Bildschirm knapp dahinter.

Die Legion Go von Lenovo sticht in dieser Hinsicht deutlich hervor und verdient zu Recht als das beste Handheld mit dem schönsten Display.

Flaggschiff-Handheld mit Ryzen-Power und SSD-Speicher

Der AMD Ryzen Z1 Extreme Prozessor räumt in Kombination mit 16GB RAM ordentlich auf. Mühelos könnt ihr Spiele in hohen Auflösungen spielen, vor allem FPS-Shooter wie Valorant mit niedrigen Anforderungen. Der integrierte FPS Mode optimiert die Leistung in actiongeladenen Szenarien und stellt sicher, dass ihr immer am Ball bleiben könnt.

Ein tolles Handling

Dank des SSD-Speichers profitiert ihr von schnellen Ladezeiten und könnt die Handheld-Konsole mit bis zu 512GB füllen.

Ergonomie und sonstige Vorteile

Das Handheld ist mit Windows 11 ausgestattet, was eine reibungslose Kompatibilität mit Anti-Cheat-Software und Treibern gewährleistet. Dadurch könnt ihr eure Lieblingsspiele genau so genießen, wie ihr es von eurem Gaming-PC gewohnt seid, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Funktionalität eingehen zu müssen.

Legion Go hebt sich in der Tat von anderen tragbaren Gaming-Geräten wie dem Steam Deck und dem ROG Ally ab, indem es mit zwei USB-4-Anschlüssen ausgestattet ist.

Mit ordentlich Dampf unter der Haube spielen

Die Steuerungselemente der abnehmbaren Controller bieten euch ein äußerst angenehmes Gefühl in der Hand. Auch die Tasten sind ähnlich gestaltet wie die des Xbox Wireless Controllers und sorgen für ein vertrautes Erlebnis. Zusätzlich zeichnen sich die Hall-Effekt-Joysticks durch ihre geschmeidige Handhabung aus und ermöglichen dank der nahezu nicht vorhandenen Deadzones eine beeindruckende Präzision bei jeder Bewegung.

Ihr könnt die Legion ähnlich wie bei der Nintendo Switch auch aufstellen oder sie im Tabletop-Modus nutzen. Eignet sich insbesondere für tolle Multiplayer-Spiele oder zum Lesen von Comics oder Mangas.

Die im Lieferumfang enthaltene Tragetasche schützt die Konsole vor Stößen und Kratzern und macht das Transportieren noch einfacher.

