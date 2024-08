Taugt eine Smartwatch für gerade mal 30€ etwas? Fast 2.000 Amazon-Kunden sagen “Ja!”  

Schnappt euch die Smartwatch jetzt supergünstig bei Amazon und nutzt die umfassende Technologie für eure Lebensverbesserung.

Wenn ihr schon seit Längerem anstrebt, eure Workouts auszubauen oder eure Werte bestens im Blick behalten wollt, ist nun die größte Chance gekommen, die ihr nutzen solltet. Für sehr wenig Geld erhaltet ihr einen der besten Fitnessbegleiter für euer Handgelenk, der mit 4,5 Sternen bei Amazon in einem exzellenten Bereich liegt. Das Angebot ist befristet, also nutzt sofort die Gelegenheit.

Vorteile im Blick:

Zyklusverfolgung

Schrittzähler/Kalorien

Atemtraining

Timer

Musik- und Kamerasteuerung

Wettervorhersage

Taschenrechner

Gmail

Taschenlampe

Wecker

GPS per Smartphone

Verbessert euren Lifestyle mit der Smartwatch

Das 1,91 Zoll große HD-Display ist übersichtlich und präsentiert eure Daten in einer ausgezeichneten Qualität. Navigiert euch mühelos durch sämtliche Funktionen und setzt euch neue Ziele.

Die integrierte Telefonfunktion ermöglicht euch, Anrufe direkt von der Smartwatch entgegenzunehmen oder abzulehnen. Wenn ihr gerade unterwegs seid und eure Hände mit Arbeit beschäftigt sind, könnt ihr es nutzen, um nicht jedes Mal euer Handy hervorzuholen. Deswegen ist dies in stressigen Situationen recht hilfreich.

So viele Sportmodi bietet euch die Smartwatch

Mit mehr als 110 Sportmodi ist sie ideal für alle Arten von Aktivitäten – sei es Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Yoga. Ihr könnt eure Trainingseinheiten genau verfolgen und personalisierte Statistiken erhalten, um eure Fortschritte zu messen. Probiert völlig neue Sportarten aus und vergleicht die Ergebnisse mit euren Freunden. Einen besseren Ansporn gibt es kaum.

Dank der IP68-Zertifizierung ist dieser Fitnessfreund wasserbeständig und staubdicht. Ihr könnt laut dieser Zertifizierung sogar schwimmen oder bei schwierigen Wetterbedingungen draußen Wanderungen unternehmen oder Sport treiben. Diese Smartwatch ist wahrhaftig robust und stärkt euch im Alltag den Rücken.

Schlafüberwachung und Aktivitätsverfolgung im Blick

Die integrierten Sensoren zur Herzfrequenzüberwachung ermöglichen es euch, euren Puls in Echtzeit zu verfolgen. Darüber hinaus bietet die Uhr eine Schlafüberwachungsfunktion, die euch hilft, die Qualität eures Schlafes zu analysieren und gegebenenfalls Verbesserungen vorzunehmen.

Falls ihr also Probleme beim Schlafen habt und verschiedene Situationen ausprobiert, wie Training nach dem Aufstehen oder am Abend, könnt ihr der Ursache besser auf dem Grund gehen.

Überwacht eure Werte ganz genau

Der Schrittzähler zählt eure täglichen Schritte und beschert euch neue Motivationsschübe, indem ihr immer mehr und mehr schaffen wollt. Dazu gehört auch das Verfolgen eures Kalorienverbrauchs und zurückgelegte Distanzen. Ihr erhaltet also genügend Input, um an euren Zielen zu arbeiten.

Sie ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten kompatibel. Ihr könnt sie problemlos mit eurem Smartphone verbinden, um Benachrichtigungen zu erhalten, Musik zu steuern oder Apps herunterzuladen. Mehr Vielseitigkeit geht kaum.

