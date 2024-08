Diese wirklich günstige AMD-Grafikkarte hat fast niemand auf dem Schirm – dabei ist sie ein WQHD- und 4K-Monster!

Ihr wollt endlich mit dem Zocken in hoher Qualität beginnen? Dann schnappt euch die AMD-Grafikkarte im Cyberport-Angebot.

Die AMD Radeon RX 7900 GRE kostet im Gegensatz zu meiner RTX 3090 damals ganze 1200€ weniger und kann sich trotzdem mit diesem Schwergewicht in einem Ring stellen. Ihr könnt jedes AAA-Game mit maximalen Details spielen und bei Shootern hohe FPS herausholen. Zögert nicht – investiert in eure Leidenschaft und erlebt Gaming neu.

Schaut euch den Vergleich an: RTX 3090 vs. RX 7900 GRE. Es ist wirklich Wahnsinn, dass sie beim Gaming mit meiner einst überteuerten Karte so gut mithalten kann und bei einigen Spielen sogar bessere Werte erzielt.

Technische Spezifikationen der AMD-Grafikkarte

Grafikarchitektur : RDNA 3

: RDNA 3 Speicher : 16 GB GDDR6-RAM

: 16 GB GDDR6-RAM Kühlsystem : Triple Axial Fan Kühler

: Triple Axial Fan Kühler PCIe-Schnittstelle : PCIe 4.0 x16

: PCIe 4.0 x16 Speicherbus : 256 Bit

: 256 Bit Basistakt : 1287 MHz

: 1287 MHz Boost-Takt: bis zu 2245 MHz

AMD-Grafikkarte mit starker Architektur

Die RDNA 3-Architektur ist die Rüstung der RX 7900 GRE und bietet euch wahrhaftig signifikante Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Energieeffizienz im Vergleich zu den Vorgängermodellen.

Vor allem sind der großzügige GDDR6-Speicher von 16GB und der Speicherbus von 256 Bit eine hervorragende Kombo für schnelle Datenübertragungsraten und somit hohe FPS beim Spielen. Ihr könntet aktuell jedes qualifizierte Spiel in 4K spielen und vor allem in Verbindung mit FSR famose Raytracing-Effekte genießen.

Die AMD-Grafikkarte liefert euch prächtige Details

Meine Empfehlung lautet trotzdem eine knackige WQHD-Auflösung, wenn ihr insbesondere Shooter bevorzugt und selten AAA-Games spielt. Außerdem habt ihr deutlich länger etwas von dieser Grafikkarte.

Es ist euch anhand der Spezifikationen sogar möglich, Projekte wie Videobearbeitung, 3D-Rendering und sonstiges durchzuführen.

Hohe Leistung und nützliches Kühlsystem

Der Basistakt von 1287MHz kann sich sehen lassen, aber im Boost-Takt legt diese Komponente bereits ordentlich nach und erreicht bis zu 2245MHz. Im Boost-Takt liegt somit minimal höher als die legendäre RTX 4090 im Basistakt. Ihr habt mit dieser Karte auf jeden Fall genug Potenzial, um allerlei Herausforderungen zu stemmen und selbst hungrige Games wie Alan Wake 2 zu spielen.

Günstiger geht es kaum

Das Triple Axial Fan-Kühlsystem ist ein weiteres Highlight, das ich für euch nicht unerwähnt lassen möchte. Es sorgt für eine effektive Wärmeableitung, selbst bei intensiven Gaming-Sessions oder anspruchsvollen Anwendungen. Die drei Lüfter arbeiten wie eine gedrillte Truppe zusammen, um euch einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten und die Temperaturen niedrig zu halten.

Die Lebensdauer eures zukünftigen Grafik-Gefährten hält somit deutlich länger an und ihr könnt besser mit der Leistung experimentieren.

Mit dem PCIe 4.0 x16 Slot ist diese Karte für aktuelle Top-Mainboards wie geschaffen. Außerdem bin ich mir sicher, dass diese Schnittstelle noch für viele Jahre in der Gaming-Welt verankert sein wird.

