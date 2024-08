Der nächste Roadtrip kann kommen! Kühlbox mit smarter App-Steuerung ist gerade bei Amazon so günstig wie nie

Ihr wollt die schönen Sommertage noch so richtig ausnutzen und dabei bestens versorgt sein? Dann holt euch die smarte Kühlbox bei Amazon zum Sparpreis.

Die elektrische Gefrierbox von Kesser ist immer für spontane Ausflüge oder Vielfahrer nützlich. Ihr könnt sie bestens fürs Camping, Reisen mit dem Auto oder LKW, Bootsfahrten und einer Strandparty nutzen. Mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern habt ihr genügend Raum, um ordentlich Lebensmittel oder Getränke zu verstauen. Dabei können die Außentemperaturen noch so fürchterlich heiß sein, diese Kühlbox schlägt sich trotzdem wacker. Nutzt jetzt das Top-Angebot bei Amazon und genießt den restlichen Sommer.

Technische Spezifikationen

Fassungsvermögen : 30 Liter

: 30 Liter Temperaturbereich : Bis zu -20 °C

: Bis zu -20 °C Stromversorgung : 12/24 V (für Auto und LKW) sowie 230 V (für den Hausgebrauch)

: 12/24 V (für Auto und LKW) sowie 230 V (für den Hausgebrauch) Steuerung : APP-Steuerung über Smartphone

: APP-Steuerung über Smartphone USB-Anschluss : Zum Laden von Geräten

: Zum Laden von Geräten Zubehör : Teleskopstange, 2 Kühlakkus, Räder für einfache Mobilität

: Teleskopstange, 2 Kühlakkus, Räder für einfache Mobilität Lautstärke: 45dB

Eine wahre Power-Kühlung und intelligente App-Steuerung

Da diese Box eure Lebensmittel bis zu -20 °C runterkühlen kann, könnt ihr sehr lange Reisen oder Outdoor-Aktivitäten verfolgen. Ständig ist ein erfrischendes Getränk griffbereit, um euch mit neuer Energie zu erfüllen, damit euer Tatendrang für weitere Aktionen nicht in Stillstand gerät.

Mit dieser Kühlbox seid ihr immer bestens versorgt

Dank der genialen APP-Steuerung überwacht ihr eure Temperaturen und könnt sie steuern. Es ist möglich, dass ihr die Kühlfunktion innerhalb von 20 Minuten von 20°C auf 0°C reduziert oder innerhalb von 1,5 Stunden eiskalte -20°C erreicht. Es ist auch keine Nutzung der App erforderlich, denn ihr könnt auch ganz einfach den LCD-Touch-Screen bedienen.

Die zwei mitgelieferten Kühlakkus ergänzen die Power-Kühlung und bringen ein wenig Konstanz rein.

Vielseitige Stromversorgung und Zusatzfunktionen

Die Kühlbox kann sowohl mit einer 12/24 V Stromquelle (z.B. im Auto oder LKW) als auch mit einer herkömmlichen 230 V Steckdose betrieben werden. Somit könnt ihr sie immer flexibel einsetzen und seid auf alle möglichen Trips vorbereitet.

Die Bedienung ist übersichtlich und einfach

Mithilfe von Rädern und einer Teleskopstange könnt ihr den Sommerfreund mühelos transportieren. Dies eignet sich nicht nur beim Camping, sondern auch beim Picknick im Park oder an einem geheimen romantischen Spot.

Der USB-Anschluss ermöglicht euch das Laden von Smartphones oder anderen kleinen Geräten während eurer Reisen, damit ihr immer erreichbar seid, was auch im Notfall wichtig ist.

