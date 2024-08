Mein Nachbar, ein echter Grillmeister, hat einen neuen Grill, von dem er so überzeugt ist, dass er jedem anderen Kohle- und Gasgrill entsagt. Diese neue Grill-Alternative ist einzigartig und kommt aus Japan!

Mein Nachbar rollte vor einigen Monaten einst ein großes, rotes Ei über seine Terrasse. Auf mein Nachfragen sagte er: “Das ist der letzte Grill meines Lebens!”. Diese neue Alternative zum klassischen Gasgrill kommt aus Japan und ist einzigartig. Sowas hat nicht mal Weber-Grill!

Mein Nachbar ist einer der Menschen, bei denen schon zum ersten Sonnenstrahl im Jahr der Grill im Garten steht. Und wenn gegrillt wird, dann aber richtig – gerne auch mal mittags und abends. Früher hatte er einen großen Gasgrill, wie diesen hier, jetzt hat er einen neuen Liebling, von dem er so richtig begeistert ist.

Grilltrend aus Japan mit Keramik: Der Kamadogrill

Was ist denn eigentlich ein Kamado-Grill? Ein Kamado ist ein japanischer Holzkohlegrill, der eine richtig dicke Keramikwand hat.

Die sogenannten Kamado-Grills haben vom Prinzip her ihren Ursprung in Japan – schon vor tausend Jahren kochte man dort mit alten Erdöfen aus Ton. Im Kern geht es darum, dass die Hitze in der dicken Seitenwand gespeichert wird.

Das hat gleich mehrere Vorteile:

Ihr braucht viel, viel weniger Grillkohle , um wirklich auf Temperatur zu kommen.

, um wirklich auf Temperatur zu kommen. Die Hitze bleibt viel länger erhalten . Teil könnt ihr mit der Wärme vom Mittag auch abends grillen.

. Teil könnt ihr mit der Wärme vom Mittag auch abends grillen. Giga-Temperaturen möglich: Mit einem Kamado-Keramikgrill kommt ihr auf bis zu 450° Celsius hoch!

hoch! Ihr regelt die Hitze: Per Luftzufuhr steuert ihr die Wärmeverteilung: Garen, Backen, Grillen, Räuchern – alles möglich!

“Kamado” selbst kommt aus dem Japanischen – und bedeutet schlicht “Ofen” oder “Herd”. Die Keramikgrills, wie wir sie heute kennen, wurden in den 50er-Jahren populär, nachdem amerikanische Soldaten diese aus Japan mitgebracht hatten. Deren Weiterentwicklung ist das, was wir heute bei Amazon kaufen können – und, was mein Nachbar jetzt eben auf seiner Terrasse hat.

Nicht mal Weber-Grill hat so einen Kohlegrill: Keramik, Thermometer und einzigartig gut!

Ein richtig guter Kamado-Grill zeichnet sich vor allem durch die Qualität der besagten Keramik-Wand ab. Je besser sie die Wärme speichert, desto mehr profitiert ihr von seinen Vorteilen. Der Kamado Joe Classic II ist einer der besten Grills der Art, die ihr auf Amazon kaufen könnt. Mit 46 Zentimetern Durchmesser ist auf ihm genügend Platz, um mehrere Personen satt zu bekommen.

Natürlich inklusive: Ein Deckelthermometer, damit ihr nicht ständig die Haube öffnen müsst, um nach dem Rechten zu sehen und ein massiver Standfuß, um den 128-Kilo schweren Grill zu halten. Ja, der ist wirklich so schwer. Da seht ihr auch mal, was da für eine Masse dahintersteckt.

Slow Cooking: Der Kamado-Grill ist perfekt fürs Räuchern!

Am besten gelingen in so einem Grill natürlich die Speisen, die laaaaaange Zeit garen müssen. Pulled Pork, Sparreibs oder ein langsam gegarter Braten werden hier ein schieres Gedicht. Wenn ihr Spaß an sowas habt, dann ist ein Kamado euer neuer bester Freund. Denn je nach Kohle oder Räucherholz, bekommt ihr einen Geschmack hin, der einzigartig ist – und den auch kein Gasgrill erreicht.

Optisch macht so ein Keramikgrill auch einiges her – allein das glasierte Rot fällt schon sehr im Vorgarten auf.

Pizzastein, Belüftung und im Angebot bei Amazon!

Ihr könnt abseits vom langsamen Garen natürlich auch Grillen – oder backen. Eine richtig gute Pizza braucht schließlich hohe Temperaturen, um den perfekten, fluffigen Rand zu bekommen. Damit die Hitze auch nicht zu punktuell ist, kommt ein ausgeklügeltes System zur Belüftung in den Einsatz, das sowohl an der Unter- als auch Oberseite montiert ist.

Der Kamado Joe Classic II ist ein echter Traum von einem Grill – und jetzt für nur 1489,99€ bei Amazon im Angebot. Klar, das ist schon eine Hausnummer, aber so ein Grill ist auch wirklich etwas Besonderes. Oder, wie eben mein Nachbar sagte: Es ist vielleicht der letzte Grill eures Lebens.