Damit knallt jeder Elden Ring Boss noch härter: Gaming-Lautsprecher mit krassem Subwoofer kosten bei Amazon fast die Hälfte

Ihr sucht Gaming-Lautsprecher mit ordentlich Dampf und wollt nicht immer nur Kopfhörer nutzen? Dann nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Der Sound kann unglaublich viel ausmachen. Wenn sich ein epischer Boss in Spielen wie Dark Souls III zeigt und ihr das Gefühl bekommt, einer reinen Naturgewalt entgegenzutreten, ist das atmosphärische Ziel erreicht. Ich liebe mittlerweile alle Souls-Spiele von FromSoftware und würde diese nie wieder ohne einen stimmigen Sound spielen. Zum Einstieg reichen die Trust Gaming Lautsprecher bestens aus, damit ihr euch auditiv in sämtliche Spielwelten verliert. Achtet darauf, dass das Angebot bei Amazon befristet ist.

Technische Spezifikationen

Sie bieten euch eine Gesamtleistung von 120 Watt, was völlig für einen normalen Gaming-Raum ausreicht, um euch ordentlich beschallen zu lassen. Die wichtigsten technischen Spezifikationen habt ihr jetzt im Blick.

Leistung: 120W (60 W RMS)

120W (60 W RMS) Subwoofer: Ja

Ja Anschlüsse: 3,5 mm AUX Klinke

3,5 mm AUX Klinke Kompatibilität: PC, Laptop, Tablet, Smartphone

PC, Laptop, Tablet, Smartphone RGB LED Beleuchtung: Ja

Ja Frequenzgang: 20000Hz

Gaming-Lautsprecher mit ausgezeichnetem Design und Klang

Mit einer Kombination aus schwarzem Kunststoff und RGB LED-Beleuchtung fügen sie sich perfekt in jedes Gaming-Setup ein. Die RGB-Beleuchtung kann euren Raum mit diversen Farben erfüllen, was nicht nur beim Gaming, sondern auch Schauen von Filmen atmosphärisch ist.

Gaming-Lautsprecher mit ordentlich Wumms

Der Subwoofer ist kompakt und sorgt bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis für einen kräftigen Bass. Er verstärkt die tiefen Frequenzen und sorgt dafür, dass Explosionen in Spielen oder tiefe Musiknoten eindrucksvoll zur Geltung kommen. Zusammen mit den beiden Lautsprechern verteilt sich der Klang optimal, um ein stimmiges Szenario zu erzeugen.

Atmosphärische und schaurige Spiele sind damit besonders intensiv – unter anderem Dying Light. Wenn die Nacht hereinbricht und die Schattenjäger sich mit einem Gebrüll ankündigen, werdet ihr glauben, tatsächlich in dieser Endzeitwelt festzustecken.

Benutzerfreundlich und flexibel

Die Installation ist denkbar einfach. Ihr müsst lediglich den Subwoofer an eurem PC oder Laptop anschließen und die Lautsprecher mit dem Subwoofer verbinden. Der Anschluss erfolgt über ein standardmäßiges 3,5 mm AUX-Kabel, das mit den meisten Geräten kompatibel ist.

Jetzt loslegen und meisterliche Orchesterstücke genießen

Zusätzlich bekommt ihr eine Fernbedienung dazu, um die Lautstärke und den Bass anzupassen. Probiert euch aus und lasst euch sowohl mit euren liebsten Musik-Hits als auch den besten Gaming-Soundtracks beschallen.

Wenn der Anschluss passt, könnt ihr die kleine Soundanlage auch in Verbindung mit eurem Smartphone oder Tablet nutzen.

