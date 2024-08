2TB SSD zum halben Preis: Eine echte Crucial M.2 NVMe bekommt ihr gerade supergünstig!

Diese SSD ist ein lohnenswertes Upgrade und beschert eurem PC einen zuverlässigen Leistungsschub. Spart jetzt bei Saturn.

Die CRUCIAL P3 Plus ist eine NVMe SSD, die in heutigen PC-Systemen ordentlich aufräumt und sich in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Feld befindet. Sowohl Formfaktor, 2TB-Größe als auch die PCIe 4.0 Technologie überzeugen. Nutzt jetzt das starke Angebot bei Saturn und spart ganze 55 Prozent.

Technische Spezifikationen

Speicherkapazität: 2TB

2TB Formfaktor: M.2 2280

M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 NVMe

PCIe 4.0 NVMe Lese-/Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 5000 MB/s (lesen) / 4200 MB/s (schreiben)

Bis zu 5000 MB/s (lesen) / 4200 MB/s (schreiben) Speichertechnologie: Micron Advanced 3D-NAND

Diese Spezifikationen machen die P3 Plus zu einer der besten Optionen auf dem Markt, vor allem in dieser Preis-Leistungs-Klasse. Zum Vergleich, die Standard PS5-SSD ist in etwa genauso fix. Schneller muss eine SSD nach meiner persönlichen Einschätzung für Gaming auch kaum sein. Alles, was da drüber geht, ist meistens eher relevant für Content-Creator, Entwicklungsarbeiten und allgemein aufwendigen Systemprozessen.

SSD mit hoher Geschwindigkeit und M.2 2280 Formfaktor

Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von bis zu 5000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 4200 MB/s befindet sich diese Komponente in einem optimalen Leistungs-Feld für Gamer. Ihr könnt Anwendungen, große Dateien und Spiele flott laden. Um lange Wartezeiten müsst ihr euch nicht mehr sorgen – einfach Spiel starten und unmittelbar durch eure Spielwelt wandern.

Stürmt mit dieser SSD durch eure Spiele

Auch den M.2 2280 Formfaktor darf man nicht außer Acht lassen. Dadurch könnt ihr die SSD in etlichen Mainboards einbauen und benötigt dafür nicht mal zusätzliche Kabel. Leichter könnt ihr euer System kaum durch ein Upgrade verstärken.

PCIe 4.0 und 3D-NAND Technologie

Die Unterstützung von PCIe 4.0 ist die gängigste Schnittstellentechnologie für aktuelle Gaming-Systeme. PCIe 5.0 ist hingegen eher für Workstations oder hungrige Projekte gedacht. Im Gegensatz zu PCIe 3.0 erhaltet ihr die doppelte Übertragungsrate. Zum Zocken ist diese SSD optimal. Nach meinem Kenntnisstand gibt es übrigens derzeit keine Grafikkarten, die PCIe 5.0 unterstützen.

Leichter könnt ihr die SSD nicht installieren

Die Verwendung von der Micron Advanced 3D-NAND Speichertechnologie sorgt nicht nur für eine höhere Speicherdichte, sondern auch für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Technologie verlängert die Lebensdauer der SSD und beschert euch eine konsistente Leistung über längere Zeiträume.

