AM5-Mainboard zum Hammerpreis: Mein Preis-Leistungs-Tipp ist derzeit richtig günstig!

Schnappt euch jetzt das fulminante AM5-Mainboard bei Amazon zum Spitzenpreis und baut euch mit Ryzen 7000 ein meisterhaftes Gaming-System.

Das X670E-PLUS von Asus ist ein Herzstück, das mit der richtigen Zusammenstellung lange ausreichen kann, um die schönsten AAA-Games zu genießen oder Content zu erstellen. Nutzt die Kraft von Ryzen 7000 und verbaut eine der stärksten Gaming-Grafikkarten in euer zukünftiges System. Für die nächsten Jahre hält euch nichts auf und ihr erlebt maximale Details.

Technische Spezifikationen im Blick

Hier sind die wichtigsten technischen Merkmale:

Sockel: AMD AM5 (kompatibel mit Ryzen 7000 Prozessoren)

AMD AM5 (kompatibel mit Ryzen 7000 Prozessoren) Formfaktor: ATX

ATX Speicher: Unterstützung für DDR5-RAM (Bis zu 128GB)

Unterstützung für DDR5-RAM (Bis zu 128GB) Erweiterungssteckplätze: PCIe 5.0

PCIe 5.0 M.2-Steckplätze: 4x M.2 für NVMe SSDs

4x M.2 für NVMe SSDs USB-Anschlüsse: USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C

USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C RGB-Beleuchtung: Aura Sync

Meine Empfehlung lautet für das Board ganz klar der Prinz unter den Grafikkarten. Die RTX 4080 Super steht dicht hinter dem König und kostet dabei 700€ bis 1000€ weniger als die RTX 4090. Wenn ihr euch für ein stabiles WQHD-System entscheidet, was nach aktuellem Stand die beste Wahl für Gamer ist, die Wert auf Frames und Details legen, macht ihr nichts verkehrt. Eine 4K-Auflösung ist zwar auf einem großen Bildschirm recht schick, ich spreche da aus eigener Erfahrung, aber es frisst auch viel Leistung. Demzufolge müsst ihr häufiger aufrüsten. Mit einem WQHD-System solltet ihr lange Ruhe haben.

AM5-Mainboard mit Ryzen 7000-Prozessoren und DDR5-RAM

Das X670E-PLUS ist speziell für die AMD Ryzen 7000-Serie konzipiert. Mithilfe des AM5-Sockels könnt ihr die Kraft von Ryzen entfesseln. Am besten, ihr verbaut den Ryzen 7 7800X3D. Dieser ist nach aktuellem Stand immer noch die beste Gaming-CPU auf dem Markt und kostet dafür sogar recht wenig.

Erschafft euch mit dem Mainboard ein Power-System

Mit der Unterstützung für DDR5-RAM bietet euch das Herzstück eine verbesserte Speicherbandbreite und schnellere Datenübertragungsraten im Vergleich zu DDR4. Normalerweise reicht DDR4 immer noch vollkommen für Gaming aus. Wenn ihr aber gern Content erstellen wollt, kommt euch der fixe RAM zugute. Ihr könnt übrigens bis zu 128GB RAM installieren, aber 32GB sollten heutzutage als Gamer komplett ausreichen.

Erweiterungsmöglichkeiten mit PCIe 5.0 und M.2-Steckplätze

Es unterstützt PCIe 5.0. Diese Technologie ist so schnell, dass sie eigentlich für reine Gamer komplett unnötig ist. Eine schnelle Kommunikation zwischen euren Komponenten ist euch gewiss.

Mit insgesamt 4 M.2-Steckplätzen habt ihr mehr als genug Platz für NVMe SSDs. Ladezeiten sind Geschichte und eure Datenübertragungen laufen flott.

AM5-Mainboard mit atmosphärischer RGB-Beleuchtung

Das Mainboard besitzt mehrere moderne USB-Anschlüsse, darunter den USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C Anschluss. Dieser bietet euch nicht nur hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, sondern auch vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte wie externe Festplatten oder Peripheriegeräte.

Ihr habt mehr als genug Anschlussmöglichkeiten

Die integrierte Aura Sync RGB-Beleuchtung ist optimal für eine wunderbare Atmosphäre. Betretet euer Gaming-Zimmer wie ein König, wenn ihr euren Rechner anmacht und das Lichtspektakel beobachtet. Besonders schön ist das Lichtspiel in der Nacht, wenn das Licht im Zimmer gedämmt ist und ihr ein immersives Spiel spielt.

Seid ihr bereit, in die spannende Welt der Schnäppchen einzusteigen? Dann besucht unsere Deals-Seite – eure digitale Schatztruhe voller wertvoller Angebote! Hier findet ihr nicht nur ultraschnelle SSDs, die eure Daten im Nu übertragen, sondern auch mächtige Grafikkarten, die selbst die grafisch anspruchsvollsten Titel wie Cyberpunk 2077 in beeindruckender Qualität zum Leben erwecken. Zudem stehen euch kraftvolle CPUs und eine vielfältige Auswahl an faszinierenden Komponenten zur Verfügung, um eure technischen Visionen zu realisieren.