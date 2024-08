Raytracing auf Anschlag und massig FPS in WQHD! Gaming-PC mit AMD Ryzen 7 7800X3D und RTX 4070 Ti Super

Greift euch jetzt diesen Gaming-PC bei Saturn zum Bestpreis. Eine hohe Framerate in WQHD und Ultra-Details bei jedem AAA-Game.

Nicht viele Fertig-PCs haben die beste Synergie. Zwar gibt es mittlerweile keine gigantischen Unterschiede wie einst beim Selbstbau, aber trotzdem lohnt es sich in vielen Fällen immer noch. Gelegentlich erscheint aber eine starke Zusammenstellung wie dieser PC, wobei RAM, CPU und Grafikkarte Hand in Hand zusammenarbeiten. Sie sind gemeinsam wie eine Elitearmee, um euch das Maximum an Unterhaltung zu gewährleisten. Greift bei Saturn zu und spart 200€.

Häufig gestellte Fragen Was ist Frame Generation? Das innovative Feature von DLSS 3 ist die KI-Technologie namens „Optical Multiframe Generation“. Diese bahnbrechende Methode analysiert zwei aufeinanderfolgende Bilder eines Spiels und nutzt diese Informationen, um einen zusätzlichen Frame zu generieren, der von der KI erstellt wird, anstatt vom Spiel selbst gerendert werden zu müssen. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Steigerung der Frameraten. Frame Generation ist einfach unglaublich und kurz gesagt: ein starker FPS-Boost.

Technische Spezifikationen

Hier sind die herausragenden technischen Merkmale dieses Gaming-PCs:

Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Kerne, 4,2GHz Basis-Takt, Turbo bis zu 5GHz)

AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Kerne, 4,2GHz Basis-Takt, Turbo bis zu 5GHz) RAM: 32GB DDR5-RAM (maximal erweiterbar auf 256GB)

32GB DDR5-RAM (maximal erweiterbar auf 256GB) Speicher: 1TB SSD

1TB SSD Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (16GB Videospeicher)

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super (16GB Videospeicher) Betriebssystem: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Mainboard: MSI PRO B650-S WIFI

MSI PRO B650-S WIFI Netzteil: 850W Corsair RMe Series RM850

850W Corsair RMe Series RM850 Netzwerk: Realtek 2.5 Gigabit LAN Controller (2500Mbit/s)

Realtek 2.5 Gigabit LAN Controller (2500Mbit/s) WLAN: 2 in 1 – Bluetooth/WLAN Stick

Diese Kombination aus formidabler Hardware ist ohnegleichen. Ihr könnt problemlos alle AAA-Games mit massigen Frames und in High-End-Details spielen. Dies wäre sogar in 4K möglich, da der Speicher dieser Grafikkarte groß genug ist. In WQHD habt ihr aber trotzdem schöne Details, mehr FPS in Shooter-Spielen und eine hohe Zukunftssicherheit. Wenn ihr euch diesen PC kauft, braucht ihr nach aktuellem Stand die nächsten sechs bis acht Jahre keine Aufrüstung vornehmen.

Gaming-PC mit Königs-CPU

Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist ein Hochleistungsprozessor mit acht Kernen und einer Basis-Taktfrequenz von 4,2GHz. Mit einem Turbo-Takt von bis zu 5GHz bietet er euch eine außergewöhnliche Leistung für Gaming und produktive Anwendungen. Er gilt als die beste CPU auf dem Markt und kostet allein etwa nur halb so viel wie das stärkste Flaggschiff von Intel.

Gaming-PC mit exzellenter Synergie

Mehrere Aufgaben gleichzeitig effizient bewältigen? Kein Problem. Streamen von grafikintensiven Titeln? Kein Problem.

Mit diesem Prozessor seid ihr auf der Überholspur und habt den perfekten Buddy neben eurer starken RTX-Grafikkarte.

Die Grafikkartenleistung ist sagenhaft

Die RTX 4070 Ti Super ist in etwa 20 Prozent stärker als meine toughe RTX 3090 und erreicht deutlich bessere Spitzenwerte beim DLSS und Raytracing. Wenn ihr Besitzer der Generation einer RTX 4000 Grafikkarte seid, profitiert ihr obendrein von „Frame Generation“ und bekommt noch mehr Bilder pro Sekunde beim Spielen.

Erlebt prächtige Details mit diesem Gaming-PC

Mit 16GB Videospeicher könnt ihr heutzutage hübsche 4K-Details erleben und lange in WQHD spielen. Aber auch der Basistakt von 2340MHz bis 2610MHz im Boost-Takt sagt alles. Ihr habt eine Maschine in eurem Rechner, die kein Spiel im Jahr 2024 bändigen kann. Freut euch auf lange Zukunftssicherheit und genießt eure liebsten Spiele in Feinschliff-Format.

Gaming-PC mit Power-RAM und SSD-Speed-Schub

Mit 32GB DDR5-RAM bietet er euch mehr als genug Arbeitsspeicher für alle eure Gaming-Bedürfnisse. Ihr könnt mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen, ohne dass es zu Verzögerungen kommt.

bietet er euch mehr als genug Arbeitsspeicher für alle eure Gaming-Bedürfnisse. Ihr könnt mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. Die 1TB SSD sorgt nicht nur für schnellen Zugriff auf eure Spiele und Anwendungen, sondern auch für kurze Ladezeiten. Lange Wartezeiten sind Geschichte – startet eure Spiele unmittelbar und erlebt keine Verzögerung.

sorgt nicht nur für schnellen Zugriff auf eure Spiele und Anwendungen, sondern auch für kurze Ladezeiten. Lange Wartezeiten sind Geschichte – startet eure Spiele unmittelbar und erlebt keine Verzögerung. Der PC wird mit Windows 11 Pro ausgeliefert, dem neuesten Betriebssystem von Microsoft.

ausgeliefert, dem neuesten Betriebssystem von Microsoft. Windows 11 bietet euch eine verbesserte Benutzeroberfläche sowie neue Funktionen speziell für Gamer. Dazu gehören DirectStorage für schnellere Ladezeiten und Auto HDR für bessere Bildqualität in unterstützten Spielen.

Seid ihr bereit, in die aufregende Welt der Schnäppchen einzusteigen? Dann öffnet die Pforten zu unserer Deals-Seite – eurer Schatzkammer voller digitaler Kostbarkeiten! Hier warten nicht nur blitzschnelle SSDs, die eure Daten im Handumdrehen transportieren, und mächtige Grafikkarten, die selbst die anspruchsvollsten Spiele wie Cyberpunk 2077 in atemberaubender Grafik erstrahlen lassen. Auch leistungsstarke CPUs und eine bunte Palette an faszinierenden Komponenten stehen bereit, um eure Technikträume zu verwirklichen.