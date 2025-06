Firma baut in eine Grafikkarte einen gesamten PC, macht sich damit über den derzeitigen Markt und seine Preise lustig 

Grafikkarten sind für Gaming-PCs das Herzstück des Systems. Doch wer auf den derzeitigen Markt und seine Preise schaut, kann nur den Kopf schütteln. Viele Spieler sind nicht bereit, für ein Upgrade ihres Chips so viel wie für einen ganzen PC zu zahlen. Aus diesem Grund hat eine Firma jetzt eine All-in-One Grafikkarte gebaut, die einfach alles hat, was ein PC benötigt – aber als Scherz gedacht ist.

Was ist das für ein Produkt? Es handelt sich dabei um die GeeFarce 5027POS in der UCOR-Edition. Dieses Produkt sieht aus wie eine Grafikkarte, doch in Wirklichkeit steckt in ihm ein ganzer PC, der sogar funktioniert. Die Firma hinter dem Projekt, CherryTree Computers, ist vor allem für seine Custom-PC-Cases bekannt wie den Picard Borg Cube aus Star Trek.

Auch sie kennen die Entwicklungen auf dem Markt der PC-Hardware. Für viele Gamer ist ein Upgrade der neuesten Hardware undenkbar, vor allem, wenn es nach den Preisen geht. Wenn man jetzt an eine RTX 5090 rankommen möchte, muss man über 2.000 Euro zahlen – das ist fast so viel wie ein vollständiger, solider Gaming-PC.

Das weiß auch CherryTree Computers und deshalb haben sie sich einen Scherz erlaubt, um nun eine Grafikkarte zu bauen, die alles kann. Die Tech-Experten von Gamer Nexus haben das technische Wunder zugeschickt bekommen und durften es sogar testen (via youtube.com).

Ein toller Scherz, aber in der Praxis eine Enttäuschung

Wie gut ist die Grafikkarte? In dem kleinen PC steckt ein ASUS NUC 13 mit 13th Gen Core i7 von Intel, 64 GB DDR4 RAM und eine 2 TB SSD. Die Hardware wurde in ein altes GIGABYTE Aorus 2070 -Gehäuse gequetscht und zusätzlich noch mit einem LED-Band versehen. Die Lüfter der alten Grafikkarte funktionieren sogar noch und kühlen zusätzlich zum eigentlichen Lüfter die Hardware.

Gaming Nexus wollte aber nicht nur seine Faszination ausdrücken, sondern das gute Teil auch testen. Aus diesem Grund wurde dieser PC einem Benchmark unterzogen, und das Ergebnis ist mehr als ernüchternd. Das System ist viel schlechter als eine RTX 2070 Super, was den Score angeht.

Im Vergleich bedeutet das:

Night Raid Score Graphic Score CPU Score RTX 2070 Super 75.682 125.923 23.210 GeeFarce 5027POS 19.029 21.279 11.900 Je höher die Zahlen, desto besser die Hardware.

Zur Einordnung: Eine RTX 2070 Super ist eine solide Grafikkarte, um in 1080p zu spielen. Allerdings wird es mit 1440p auf hohen Einstellungen bereits schwierig. Die GeeFarce 5027POS liegt sogar noch darunter.

Was jedoch positiv auswählt, sind die Temperaturen der GeeFarce 5027POS. Man müsste meinen, das System würde Probleme mit der Hitze haben, weil die Komponenten alle zusammengequetscht werden, doch das ist nicht so. Unter Last kann das System von 60 bis 80 Grad Celsius halten.

Was Spiele angeht, so hat CherryTree Computers ebenso demonstriert, dass ihr mit ihrem Produkt Doom 1, 2 und sogar Quantum Break ohne Probleme zocken könnt. Erwartet jedoch keine Spiele mit hohen Grafikanforderungen.

Fazit zur Grafikkarte: Auch wenn die Grafikkarte einen seriösen Eindruck macht, ist das Produkt als ein Scherz von CherryTree Computers gedacht. Die GeeFarce 5027POS verdeutlicht auf eine humorvolle Weise das derzeitige Problem, womit Gamer zu kämpfen haben: die absurden Preise einer Grafikkarte.

Fazit zur Grafikkarte: Auch wenn die Grafikkarte einen seriösen Eindruck macht, ist das Produkt als ein Scherz von CherryTree Computers gedacht. Die GeeFarce 5027POS verdeutlicht auf eine humorvolle Weise das derzeitige Problem, womit Gamer zu kämpfen haben: die absurden Preise einer Grafikkarte.

Vielleicht entscheidet sich ja irgendwann eine Firma dazu, einen tatsächlichen High-End-PC in das Gehäuse einer Grafikkarte zu bauen, doch bis dahin müssen wir uns sicher gedulden – und nein, die GeeFarce 5027POS steht nicht zum Verkauf.