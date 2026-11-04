Gaming-Monitor rettet CoD-Spieler womöglich das Leben: „Besten 280$, die ich ausgegeben habe”

Ein Gamer hörte beim Spielen von Call of Duty: Modern Warfare 4 Schüsse, die nicht aus dem Spiel kamen. Einer wurde von seinem Monitor gestoppt.

Wie hat der Monitor dem Spieler das Leben gerettet? Der Reddit-Nutzer „antisocialnae“ berichtet im ASUS-Subreddit, sein 5 Jahre alter Gaming-Monitor habe ihm womöglich das Leben gerettet.

Nachdem er beim Spielen von Call of Duty: Modern Warfare 4 draußen Schüsse hörte, habe er kurz darauf ein Einschussloch in seiner Wand gefunden und gemerkt, dass das Geschoss in seinem Monitor steckte.

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Gaming-Monitor stoppt Kugel

Was genau ist vorgefallen? Wie der Reddit-Nutzer berichtet, habe er vor einigen Tagen am Abend das neue Call of Duty: Modern Warfare 4 gespielt, als er draußen Schüsse hörte. „Ich warf mich sofort zu Boden, als sich einer der Schüsse etwas zu nah anfühlte“, führt er aus.

Nachdem er die Polizei verständigt hatte, prüfte er auf deren Anweisung die Wand, ob eine Kugel diese durchschlagen habe. Dabei sei ihm aufgefallen, dass ein Geschoss tatsächlich in seine Richtung geflogen war:

Ich ging zur Wand hinüber und sah ein einzelnes Loch hinter meinen Monitoren – da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich schaute mir meine Ausrüstung an und bemerkte schließlich den Einschlag in meinem Hauptmonitor, sah aber kein Austrittsloch. Ich konnte kaum glauben, dass der Monitor die Kugel aufgehalten hatte, die mich, je nach Flugbahn, möglicherweise frontal getroffen, mich schwer verletzt oder meinen PC komplett zerstört hätte.

Auf Bildern, die er ebenfalls auf Reddit postete, ist der Schaden an der Wand und am Monitor gut zu erkennen. Neben einem Eintrittsloch auf der Rückseite ist auch ein Schaden auf der Vorderseite des Bildschirms zu erkennen.

Auf einen Kommentar, der meinte, er könne froh sein, noch zu leben, antwortete „antisocialnae“: „Bin ich. Ich habe so viel geheult, als sich alles beruhigt hat und ich merkte, wie nah ich war, meinen Schöpfer zu treffen.“ Den Post betitelte er mit den Worten: „Besten 280$, die ich ausgegeben habe.“

Wir haben auf MeinMMO im Laufe der Jahre immer wieder über ähnliche Fälle berichtet. Erst Anfang 2026 soll der Gaming-PC eines Nutzers eine Kugel gestoppt und seinem 3-jährigen Sohn das Leben gerettet haben. Die ganze Story lest ihr hier: Der Gaming-PC eines Nutzers stoppte eine Kugel und rettete seinem Kind das Leben – Community fragt: „Ist der RAM okay?“