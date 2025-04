Gamer kennen das Problem: Entweder holt man sich einen High-Refresh-Display für butterweiche Multiplayer-Matches – oder man entscheidet sich für ein 4K-Panel, das Open-World-Kracher in kinoreifer Pracht zeigt. Beides zusammen? Gibt’s selten. Doch MSI hat genau die richtige Lösung für dieses uralte Dilemma: Der MSI MAG Curved-Gaming-Monitor mit Dual Mode-Feature!

Mit diesem Teil müsst ihr euch nicht mehr zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Bildpracht entscheiden. Ihr wollt abends tief in Cyberpunk 2077 oder God of War eintauchen? 4K-Auflösung und satte Farben stehen bereit. Am nächsten Tag dominiert ihr mit 320 Hz in Valorant oder CS2? Kein Problem – ein Knopfdruck reicht, und das Panel wechselt den Modus. Zwei Monitore in einem – und das in 32 Zoll Curved? Klingt nach einem No-Brainer. Das Beste? Derzeit bekommt ihr den Alleskönner-Monitor zum Bestpreis bei MediaMarkt!

4K mit 160Hz und Full HD mit 320Hz – dieser Monitor kann einfach alles!

Dank 32 Zoll Bildschirmdiagonale und einem Krümmungsverhältnis von 1500R saugt euch dieser Monitor förmlich ein!

Dual Mode-Monitor jetzt günstig wie noch nie bei MediaMarkt!

Der Clou beim MSI MAG liegt auf der Hand: Dual Mode. Und der ist nicht nur ein nettes Extra – er ist das alles entscheidende Feature, das euren Monitor endlich genauso flexibel macht wie eure Spielesammlung.

So funktioniert’s:

4K mit 160Hz: Wenn ihr richtig in eine Spielwelt abtauchen wollt, bringt euch dieser Modus satte Details, starke Kontraste und Immersion pur!

Wenn ihr richtig in eine Spielwelt abtauchen wollt, bringt euch dieser Modus satte Details, starke Kontraste und Immersion pur! 1080p mit 320Hz: Für E-Sports, Shooter oder Soulslikes, bei denen Reflexe zählen, geht der Monitor in den Performance-Overdrive – ultraschnell, superflüssig, messerscharf!

Der Moduswechsel klappt über das Onscreen-Menü oder sogar automatisch – MSI will hier wirklich, dass ihr nicht mehr zwischen mehreren Bildschirmen wechseln müsst.

Kaufberatung: Die besten OLED-Monitore 2025

Falls ihr euch einen besonders bildgewaltigen Gaming-Monitor mit OLED-Panel sichern wollt, solltet ihr mal bei der ausführlichen Kaufberatung meines Kollegen Benedikt vorbeischauen. Dort stellt er euch die derzeit besten OLED-Bildschirme vor, die euch die schönsten Bilder für euer Budget liefern:

Mehr zum Thema Die besten OLED-Monitore für Gaming 2025 von Benedikt Schlotmann

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!