Gaming-Laptop mit RTX 4070 ist gerade sagenhaft günstig

Der Gaming-Laptop beschert euch mit der RTX 4070 und einer Bildrate von 144 Hz überall den Sieg. Spart jetzt 400€ bei Notebooksbilliger.

Der Gaming-Laptop gehört derzeit zu den besten Angeboten, die auf dem Markt existieren. In der Regel bekommt ihr in dieser Preisklasse die Leistung einer RTX 4060 und nicht einer RTX 4070. Aufgewertet wird die Power durch einen CPU-Chip von Intel, mit 14 Kernen und bis zu 4,7 GHz. Damit ihr die schmackhafte Leistung auskosten könnt, steht euch ein FHD-Display mit bis zu 144 Hz zur Verfügung. Spielt unterwegs eure liebsten Shooter oder spielt kommende AAA-Games wie Kingdom Come: Deliverance 2.

Ich teste bereits Kingdom Come: Deliverance 2 und kann bestätigen, dass dieses Spiel technisch in einem guten Zustand ist. Außerdem macht für mich der zweite Teil viele Dinge besser als der Erstling. Die Zeit für neue Meister-Rollenspiele ist gekommen.

Eigenschaft Beschreibung Display 15,6″ FHD IPS, 144Hz Prozessor Intel Core i7-12700H (6 Performance-Kerne, 8 Effizienzkerne, bis zu 4,7 GHz) Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB DDR4 Speicher 512 GB PCIe Gen4 M.2 SSD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Webcam HD Webcam Betriebssystem FreeDOS

Ein Gaming-Laptop mit großartiger Synergie

Beginnen wir mit der Rückgrat-Power: dem Intel Core i7-12700H Prozessor. Mit seinen sechs Performance-Kernen und acht Effizienz-Kernen erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 4,7 GHz.

Das bedeutet für euch blitzschnelle Reaktionszeiten und eine nahtlose Ausführung, selbst der anspruchsvollsten Anwendungen. Ob ihr nun komplexe Berechnungen durchführt oder einfach nur eure Lieblingsspiele spielt – dieser Prozessor lässt euch nicht im Stich.

Der Gaming-Laptop trägt viele Top-Komponenten in sich

Doch was wäre ein starker Prozessor ohne den passenden Arbeitsspeicher? Mit 16 GB DDR4-RAM seid ihr bestens gerüstet, um mehrere Anwendungen gleichzeitig auszuführen, ohne dass euer System ins Stocken gerät. Multitasking wird so zum Kinderspiel, und ihr könnt eure Kreativität voll entfalten.

DDR4 hat nach wie vor seine volle Daseinsberechtigung rein fürs Gaming, während euch DDR5 nur ein paar kleine Pluspunkte liefert. Mein Tipp: Investiert immer lieber mehr in Grafikleistung als andere Komponenten. Natürlich sollte das Zusammenspiel trotzdem halbwegs stimmen.

Pure Grafikleistung der aktuellen Generation

Noch gehört RTX 4000 zur aktuellen Generation von Nvidia. Ich kann jedem nur raten, der eine RTX 4070 bis RTX 4090 sein Eigen nennt, dabei zu bleiben. Diese Karten sind nämlich außerordentlich stark und sind je nach bevorzugter Auflösung lange zukunftssicher.

Nutzt die beste Upscaling-Technologie DLSS von Nvidia

Ihr profitiert von den derzeitigen RT-Kernen der dritten Generation und der massiven DLSS-Leistung und Frame Generation. Da mit der ganz neuen Generation RTX 5000 auch DLSS 4 für alle RTX-Karten veröffentlicht werden soll, bekommt ihr umsonst einen satten Boost.

Dank der hohen Grafikleistung könnt ihr die 144 Hz in vielen Spielen komplett ausreizen. Spielt Shooter wie Valorant oder Rainbow Six Siege so flüssig wie und späht wie ein Adlerauge um die Ecke. Eine hohe Bildrate verschafft euch bei Actionrollenspielen und Online-Gaming massive Vorteile, um besser zu reagieren.

