Mit einem Gaming-Gadget für 150 € könnt ihr endlich dekadent vom Bett aus zocken und arbeiten

Die neue Season 17 in Destiny 2 startet am 24. Mai. Die Entwickler zeigen die "Saison der Heimgesuchten" im Trailer.

Eine Firma glaubt sogar, mit so einem Gerät alle eure Probleme am Schreibtisch lösen zu können. Aber der Preis ist ziemlich happig und liegt noch einmal deutlich über dem Gadget von Bauhütte:

Der Tisch hat Maße von 90 cm Breite, 30,5 cm Tiefe, 53-76 cm Höhe. Insgesamt wiegt der Tisch knapp 19 Kg, was ihn sehr robust macht. Die Tragfähigkeit liegt bei maximal 8 Kg. Das Gewicht sollte man mit Maus, Tastatur und Co normalerweise nicht überschreiten können.

Laut Hersteller setzt der Tisch auf eine besondere Neigefunktion. Diese Funktion sorgt dafür, dass ihr den Winkel der Tischplatte so einstellen könnt, dass eure Handgelenke auch in einer Liegeposition nicht belastet werden sollen.

Was ist das für ein Gadget? Das Gadget ist so konzipiert, dass der Tisch von der Seite des Bettes aus verwendet werden kann, wobei Tastatur und Maus knapp über dem Bauch positioniert sind. Der Tisch steht außerdem auf Rollen, sodass ihr das Teil bequem herumschieben und neu positionieren könnt. Laut Bauhütte soll der Tisch auch mit Betten funktionieren, die sehr hoch gebaut sind, oder wenn ihr gern auf sehr dicken Matratzen schlaft.

Doch was ist das für ein Gadget und was bringt das Gerät überhaupt?

