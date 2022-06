Beeilung! Ihr könnt jetzt bei GameStop die PS5 kaufen!

Graf Denathrius kehrt zurück – allerdings nicht in WoW, sondern in Hearthstone. Aber da ist er mindestens genau so ein cooler Bösewicht … und schon wieder genau so tot.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Solltet ihr also nach einer Gelegenheit suchen, eine PS5 zu kaufen, dann behaltet heute also ein Auge auf den Shop von GameStop.

In jedem Fall müsst ihr schnell sein. Denn in der Regel sind diese Angebote extrem schnell vergriffen. Wer zu spät kommt, der muss auf Rückläufer hoffen.

Insert

You are going to send email to