Gamer kauft teuerste Nvidia-Grafikkarte, schimpft über niedrige FPS – Dabei könnte er sie mit wenigen Tricks deutlich verbessern

Die GeForce RTX 4090 ist die derzeit schnellste Grafikkarte und verspricht jede Menge Performance. Ein Gamer hat sich die GPU gekauft, doch er meckert über seine Framerate.

Was sind FPS? Besonders wichtig beim Gaming sind eure FPS (Frames per Second). Die sagen euch, wie viele Bilder pro Sekunde euer PC anzeigt. Je mehr Bilder pro Sekunde angezeigt werden, desto flüssiger wirkt das Spiel.

Viele Nutzer upgraden aus diesem Grund ihre Hardware, um mehr FPS zu bekommen. Ein Gamer hat sich gleich eine RTX 4090, die aktuell teuerste Nvidia-Grafikkarte gekauft und meckert jetzt über schwache FPS (via reddit.com). Dabei ist die Lösung nicht weit zu finden.

Die Community ist darüber am Schimpfen. Warum kauft sich jemand eine RTX 4090, wenn er von den simpelsten Einstellungen keine Vorstellung hat? So frotzelt jemand:

Er hat eine RTX 4090 und weiß nicht, wie man VSYNC überprüft. Das ist ein wenig ironisch.

Andere meinen jedoch, dass Leute auch mit guter Hardware spielen wollen, ohne gleich alles wissen zu müssen. Ein paar dieser einfachen Tricks wollen wir euch mit auf den Weg geben.

Mit 4 einfachen Tipps kann man die Performance am PC verbessern

Mit ein paar Tricks könnt ihr bereits eure Performance verbessern, ohne viel Aufwand zu betreiben. Ihr müsst also weder zusätzliche Software installieren, noch neue Hardware kaufen.

G-Sync, Free-Sync und V-Sync

Achtet darauf, ob G-Sync (Nvidia) oder FreeSync (AMD) auf eurem Rechner aktiviert oder deaktiviert ist. Die Technik passt die Bildwiederholfrequenz des Monitors an eure Grafikkarte an. Das verhindert sogenanntes Screen-Tearing. Das sorgt zwar nicht zwingend für eine bessere Performance, aber in vielen Fällen für ein flüssigeres Gesamtbild.

V-Sync, eine andere Technik, senkt der Monitor die Grafikkarte auf seine maximale Bildwiederholfrequenz. Das sorgt aber in einigen Fällen für einen Inputlag, der in Multiplayer-Spielen stören kann. G-Sync und Free-Sync sind mittlerweile die besseren Alternativen.

Richtige Bildwiederholfrequenz einstellen

Achtet darauf, die richtige Bildwiederholfrequenz eingestellt zu haben. Denn ist diese zu niedrig eingestellt, dann könnt ihr die volle Leistung eurer Grafikkarte nur bedingt nutzen.

Ihr geht dazu in die „Anzeigeeinstellungen“ von Windows und sucht nach „Erweiterte Anzeigeeinstellungen.“ Hier wählt ihr dann aus einem Menü die „maximale Bildwiederholfrequenz des Monitors.“ Im besten Fall wisst ihr bereits, wie viel Hz euer Monitor bietet und könnt die richtige Frequenz einstellen.

Grafikkartensoftware aktualisieren

AMD, Nvidia und Intel versorgen ihre Grafikkarten regelmäßig mit neuen Updates über die Software. Dazu gehören etwa auch wichtige Anpassungen für neue Spiele. Solltet ihr also ein neues Spiel starten und Probleme haben, dann schaut als erstes, ob euer Hersteller bereits ein Update für eure Software anbietet.

Ein Update bei AMD, Intel und Nvidia könnt ihr normalerweise bequem direkt über die Software selbst erledigen.

Schaltet Overlays von Steam, Discord und Co ab

Die meisten Programme wie Steam oder Discord bieten mittlerweile ein Overlay an. Das bedeutet, ihr drückt eine bestimmte Tastenkombination und könnt direkt im Spiel die Menüs von Steam oder Nachrichten sehen. In vielen Fällen fressen aber solche überlappenden Menüs ordentlich Performance. Solltet ihr Probleme mit der Leistung haben, dann schaltet die Menüs ab.

