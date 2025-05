Gamer sehen endlich wieder volle Regale mit Grafikkarten – doch kaufen will sie trotzdem kaum jemand

Trotz besserer Verfügbarkeit bleiben die Preise für aktuelle Grafikkarten hoch. Auf Reddit und weltweit macht sich Frust breit: Nutzer wollen nicht mehr zahlen als für einen Gebrauchtwagen.

Was sagen Spieler zur aktuellen Situation? In einem Reddit-Thread bringen Nutzer ihren Frust über aktuelle GPU-Preise zum Ausdruck. Auslöser der Reddit-Diskussion über Grafikkartenpreise war ein Beitrag, der die unerwartet gute Verfügbarkeit und fairen Preise in einem japanischen Tech-Store thematisierte.

Im Anschluss wurde diskutiert, weshalb sich die Preise global stark unterscheiden und welche Strategien die jeweiligen Nutzer haben, um mit der Preissituation umzugehen.

Besonders ein Kommentar fasst die Stimmung gut zusammen:

An vielen Orten der Welt gibt es keinen Mangel an Grafikprozessoren, es ist nur so, dass wir nicht kollektiv verrückt sind, einen Grafikprozessor zu kaufen, der so viel kostet wie ein kleiner Gebrauchtwagen […]– Takeasmok (via Reddit)

Ein anderer Reddit-Nutzer erklärt, er habe sich nur dank eines Rabattprogramms für eine RTX 5070 Ti entschieden – selbst leicht unter UVP sei der Preis kaum zu rechtfertigen. Viele vergleichen heutige GPU-Kosten mit dem Preis eines ganzen PCs oder gar einem Monatsgehalt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Reddit

Weiterhin hohe Preise

Warum bleiben die Preise so hoch, obwohl die Regale voll sind? Ein Artikel von IGN Brasil beschreibt, dass es in Japan keine Knappheit mehr gibt – GPUs liegen also in den Regalen, und dennoch greifen nicht mehr alle direkt zu – zu teuer sind die jeweiligen Hardwareteile.

Ein Blick in ein anderes Land Asiens zeigt, dass auch dort die Verfügbarkeit nicht zwingend den Preis nach unten reguliert. In Thailand beispielsweise sind die neuesten RTX-50-Grafikkarten von NVIDIA zwar verfügbar, doch wer eine will, muss tief in die Tasche greifen – denn Händler verkaufen sie nur in Kombination mit einem vollständigen System.

Ein seltenes Gegenbeispiel meldete Wccftech Anfang April: Die RTX 5070 wurde erstmals in Japan unterhalb der UVP gelistet. Doch das bleibt bisher die Ausnahme. Der Trend zeigt klar: Verfügbarkeit bedeutet nicht automatisch faire Preise – oder Kaufbereitschaft.

Was läuft also falsch bei der Preisgestaltung? Viele Gamer vermuten eine bewusste Strategie der Hersteller: Nvidia und AMD setzen auf High-End-Modelle mit hoher Marge, während Mittelklasse-GPUs leistungsschwach und trotzdem teuer bleiben.

Eine 3080 ist immer noch eine anständige 1440p-Karte, meine 6900XT mit AMF2 wird wahrscheinlich nicht in den Ruhestand gehen, bis sie aufhört zu funktionieren, warum sollte ich eine Karte wechseln, wenn alles, was ich tun muss, ist, Schatten von ultra auf mittel/hoch zu setzen und meine Framerate explodieren zu sehen, schreibt der Nutzer DecompositionLU (via Reddit).

Gleichzeitig setzen viele Spiele heute vermehrt auf Features wie Raytracing – obwohl Mittelklasse-Karten diesen Ansprüchen kaum gerecht werden können, ohne auf FSR (Upscaling Technologie) oder DLSS angewiesen zu sein. DLSS, kurz für Deep Learning Super Sampling, ist eine KI-basierte Technologie von Nvidia, die die Bildwiederholungsrate in Spielen steigert und gleichzeitig die Bildqualität verbessert.

Gebraucht kaufen ist eine Lösung

Wie gehen die Nutzer nun vor? Viele Nutzer schreiben, dass sie inzwischen auf gebrauchte Modelle ausweichen oder ihre alten Karten einfach länger behalten.

Für die Hersteller wird das zur Herausforderung: Wenn sich immer weniger Kunden zum Kauf neuer Modelle entscheiden, könnten Nvidia und AMD langfristig den Anschluss an ihre Community verlieren.

Denn um zukünftig eine breite Gruppe an Spielerinnen und Spielern mit den Angeboten abzuholen, braucht es nicht nur technische Fortschritte für hohe Preise, sondern auch Preismodelle, die realistisch bleiben.

Die Preise für Grafikkarten sorgen weltweit immer wieder für Diskussionen – nicht, weil Spieler kein Geld ausgeben wollen, sondern weil das Preis-Leistungs-Verhältnis oft nicht mehr stimmt. Wer aktuell eine neue GPU kaufen will, steht vor der Frage: Warten, gebraucht kaufen – oder bewusst verzichten? Die Frage ist auch, wie man sich überhaupt für die richtige GPU entscheidet. Wir haben dafür einen Guide zusammengestellt: Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?