PS5-Spieler soll vor offener Hausbesichtigung alles Wertvolle sichern, schnappt sich die wirklich wichtigen Dinge

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Spieler baut in Dune Awakening ein Stück Menschheitsgeschichte nach: „Wäre lustiger, wenn die Garage am Hintern wäre“

10 Tipps, mit denen sich auch PvE-Spieler in die Tiefe Wüste in Dune: Awakening trauen können

Eine Figur in Star Wars war so besessen vom Imperium, dass sie direkt nach dem Tod des Imperators versuchte, die Helden zu besiegen

So versteckte er seine PS5 und Nintendo Switch in seinem Auto, neben zwei Laptops, nicht aber Reisepässe oder Ähnliches.

Was schnappt sich der Gamer? CallMe_Dig_Baddy teilte auf Reddit ein Foto von den wertvollen Dingen, die er im Auto verstaut hatte, nachdem ihn seine Frau darum gebeten hatte. Anscheinend hatten sie beide aber unterschiedliche Auffassungen des Begriffs „Wertvoll“, denn die Frau meinte persönliche und wichtige Dokumente, der Reddit-User hatte allerdings seine Konsolen damit in Verbindung gebracht.

Die führenden Köpfe hinter The Division machen einen neuen Shooter, in dem euch Naturgewalten beim Looten stören

Warum müssen die Wertsachen versteckt werden? Der Reddit-User CallMe_Dig_Baddy veranstaltete ein sogenanntes „Open House“ mit seiner Frau. Ein Open House ist eine offene Hausbesichtigung, bei der Interessenten sich das „offene“ Haus anschauen können. Es ist vorwiegend in den USA verbreitet; bei uns in Deutschland kommt eine solche Prozedur eher selten vor.

