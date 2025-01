Haus eines Gamers brennt, der rettet nur die eine Sache, die ihm wichtig ist

Auch Nacho_7258 versteht es, nicht nochmal so viel Geld für sein Hobby auszugeben, da seien andere Dinge wesentlich günstiger (via reddit ): „Angesichts der Zeit und des Geldes, die jemand in ein Hobby wie Gaming investiert, ist es nicht überraschend, dass es eine Priorität ist, es zu retten, wenn man kann. Kleidung kostet weniger, Essen kostet weniger – verdammt, manchmal kostet sogar ein Bett weniger.“

Beispielsweise meint der User MathewW87 (via reddit ), dass er vielleicht einen Speicherstand bei Red Dead Redemption 2 hat: „Alles andere ist austauschbar. Der RDR2-Speicherstand, den er nicht in der Cloud gespeichert hat, ist es nicht.“

Stunning7Princess kommentiert in der Überschrift: „Prioritäten! Haus ist am Brennen, aber die PS5 ist sicher. Ein wahrer Gamer“

Was rettet der Gamer? Der User Stunning7Princess postete in dem subreddit r/playstation ein Video, das einen Gamer zeigt, der eine PS5 unter seinen Arm geklemmt hat. Der Text dazu lautet „Das Haus des Typen hat gebrannt und er hat seine PS5 gerettet.“

