Microsoft gibt bekannt, dass aktuell neue Rekorde bei der Nutzung des Xbox-Live-Serivices und des Game Pass erzielt werden. Was steckt denn eigentlich in diesem Pass?

Was gab Microsoft bekannt? Laut dem Unternehmen wurde kürzlich beim Xbox-Live-Service ein euer Rekord erzielt. Es spielten mehr als 23,5 Millionen Spieler gleichzeitig.

Außerdem nutzen derzeit so viele den Game Pass, wie nie zu vor. Laut Microsoft wurden neue Rekorde erzielt. Zahlen wurden hier aber keine genannt.

Doch diese Rekorde führen dazu, dass erste Schritte eingeleitet werden mussten, um die Auslastung der Moderatoren so gering wie möglich zu halten. Es ist nun temporär nicht mehr möglich, Gamerpics, Club Pics, und Club-Hintergründe hochzuladen.

Der Xbox Game Pass ist aktuell sehr beliebt.

Gutes Angebot für Gamer

Was bietet denn im Game Pass? Den Game Pass könnt ihr sowohl für die Xbox One als auch für den PC erwerben. Je nachdem, welche Fassung ihr euch holt, bietet der Pass euch andere Dinge:

Game Pass für PC – Über 100 Spieler für derzeit 3,99 Euro im Monat, erster Monat für 1 Euro

Game Pass für Xbox One – Über 100 Spiele für 9,99 Euro im Monat

Game Pass Ultimate für Xbox One – Über 100 Spieler plus eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft für 12,99 Euro, erster Monat für 1 Euro

Zusätzlich bekommt ihr exklusive Mitgliederrabatte und -angebote. Es ist sogar möglich, den Xbox Game Pass Ultimate auf einem Windows-10-PC zu nutzen. Es gibt also gute Gründe, ihn sich zu holen.

Welche Spiele sind im Pass enthalten? Die genauen Liste mit allen Spielen findet ihr auf den jeweiligen Seiten des Xbox Game Pass für PC und für der Seite für die Xbox One. Es kommen immer wieder neue Titel hinzu, darunter sogar Neuveröffentlichungen direkt am Releasetag wie beispielsweise Gears 5. Nicht alle Spiele bleiben dauerhaft in der Bibliothek. Es gibt eine Rotation. Monatlich kommen neue Titel hinzu, dafür verschwinden manche wieder.

GTA 5 gehört zu den Highlights im Xbox Game Pass.

Jede Menge zu Spielen

Welche Spiele-Highlights sind dabei? Zu den gegenwärtigen Highlights der Spiele im Xbox Game Pass zählen unter anderem:

GTA 5

DOOM

Minecraft

ARK: Survival Evolved

A Plague Tale

Gears 5

Forza Horizon 4

Darksiders 3

The Surge 2

Metro Exodus

NBA 2k20

Rocket League

Borderlands 1 und 2

Fallout 4

Hier gibt es noch weitere Spiele-Tipps im Game Pass

Warum sind Xbox Live und der Game Pass derzeit so beliebt? Die aktuelle Corona-Krise zwingt viele, zu Hause zu bleiben und da beschäftigt man sich eben verstärkt mit Videospielen. Außerdem bietet Microsoft den Game Pass für PC sowie den Ultimate Game Pass für Xbox One derzeit für 1 Euro im ersten Monat an. Für einen Euro bekommt ihr Zugriff auf extrem viele Spiele, was natürlich ein verlockendes Angebot ist. Klar, dass dann die Nutzerzahlen steigen.

Da schon die Xbox Series X angekündigt wurde, lohnt es sich überhaupt noch, die Xbox One zu kaufen? Wir klären auf.