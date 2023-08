Gamer zeigt Computer mit Nvidia-Grafikkarte, die allein 7.000 Euro kostet – Was kann man mit so teure Hardware überhaupt machen?

Ein Spieler hat einen Computer präsentiert, wo allein die Grafikkarte 7.000 Euro kostet. Auch die andere Hardware ist beeindruckend. Doch was macht man mit so teurer Hardware überhaupt?

Ein Nutzer hat seinen Computer der Community präsentiert. Doch der ist etwas Besonderes, denn die verbaute Hardware ist einzigartig. Allein die Grafikkarte kostet rund 7.000 Euro und der Prozessor kostet ebenfalls rund 6.000 Euro.

Doch was kann man mit einem Computer, der locker 20.000 Euro kostet, überhaupt machen? Der Nutzer selbst erklärt auf reddit, dass er die Hardware für seinen Job benötigt.

Der Computer des Nutzers ist locker mehr als 20.000 Euro wert und muss Daten berechnen

Welche Hardware hat er verbaut? Folgende Hardware hat der Nutzer in seinem PC verbaut:

Xeon W9-3495X (ca. 6.600 Euro)

1TB Kingston DDR5-4800 (ca. 5.000 Euro)

16TB RAID0 NVME gen4 Boot-System (ca. 1.400 Euro)

32TB RAID0 NVME Gen4 Speichersystem (ca. 1.600 Euro)

RTX 6000 Ada (ca. 7.000 Euro)

1600W Netzteil

Allein Prozessor und Grafikkarte sind sehr teuer, doch auch die anderen Komponenten sind nicht unbedingt günstiger. Der Nutzer hat daher locker 20.000 Euro allein in sein System investiert. Andere Personen würden sich für das Geld eher ein kleines Auto kaufen oder sehr lange in den Urlaub fahren.

Was macht der Nutzer überhaupt damit? Sein System ist für die Verarbeitung großer Mengen von LiDAR-Daten gebaut. Da sie auf der Arbeit, erklärt er selbst, mit einer sehr hohen Genauigkeit arbeiten, benötigt er absolute Highend-Hardware. Zumindest dann, wenn man zügig mit den Aufgaben fertig werden möchte.

Diesed System wurde für die Verarbeitung großer Mengen von LiDAR-Daten gebaut. Das Lustige daran ist, dass so viele Kerne [vom Prozessor] zum Einsatz kommen, dass die Software (FARO Scene) noch nicht für diese extreme Prozessorleistung optimiert ist. Wir arbeiten mit einer Genauigkeit von 1/16″ (<1,5 mm), und um das in einer angemessenen Zeit zu schaffen, braucht man das Beste vom Besten. Sapphire Rapids war eine so massive Verbesserung gegenüber Ice Lake (und meinem Cascade Lake), dass es kein Problem war, einen Build wie diesen zu genehmigen.

Was macht man mit LiDAR-Daten? Mit LiDAR-Daten kann man genau und massiv räumliche 3D-Daten von Zielobjekten und das 3D-Modell des Gebäudes erfassen. Das ist etwa für Roboter, Fahrzeuge und andere Geräte für die Orientierung wichtig. Damit lässt sich auch erfassen, ob ein Roboter durch einen bestimmten Spalt passt oder ob man sich einen anderen Zugangsweg legen muss. Etwas, was vor allem in der Industrietechnik eine große Rolle spielt. LiDAR wird auch bei Unterstützungssystemen von autonomen Fahrzeugen eingesetzt (via automotiveit.eu).

Dabei geht es vor allem um Licht: Denn das System berechnet, wie lange es dauert, bis ein ausgesendeter Laserstrahl auf ein Objekt trifft und zurückgeworfen wird. Damit kann man daher auch sehr komplexe Oberflächen kartografieren und berechnen. In Kopenhagen wird etwa ein gesamter Stadtteil mit solchen Daten geplant (via learnargcis.com).

Zocken wird er mit dem System daher tatsächlich eher weniger, sondern vor allem jede Menge Daten verarbeiten.

