Ehemaliger Chef von Sony ist überzeugt, Abo-Services wie der Game Pass schaden den Entwicklern und begrenzen, welche Spiele gespielt werden

Zu den Modellen zählen der Xbox Game Pass und Nintendo Switch Online. Aber auch PlayStation bietet mit PS Plus unterschiedliche Varianten des Modells an. Phil Spencer, der Chef von Xbox, erklärt, wieso sein Abo-Modell nicht für jeden Spieler geeignet ist: Chef von Xbox stellt klar, der Game Pass ist „nicht für jeden“

Was sind Abo-Services? Yoshida spielt damit auf Flatrate-Angebote für Videospiele an, die ähnlich wie Streamingdienste (z. B. Netflix) eine monatliche Gebühr vom Spieler verlangen. Im Gegenzug gibt es den Zugriff auf eine üppige Spiele-Bibliothek.

Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Sony an [Abonnements] herangegangen ist, gesünder ist. Man sollte nicht zu viel versprechen und den Leuten erlauben, Geld für neue Spiele auszugeben. Nach ein paar Jahren werden nicht mehr viele Leute bereit sein, diese Spiele zu dem anfänglichen Preis zu kaufen, also werden sie dem Abonnement-Service hinzugefügt und es wird mehr Leute geben, die [diese Produkte] rechtzeitig vor dem Erscheinen des nächsten Spiels der Reihe ausprobieren können.

Was soll Sony anders machen? Laut Yoshida sei die Art, wie Sony an Abo-Services herangeht, gesünder. Demnach sollen große First-Party-Titel zwar in die Spiele-Bibliothek aufgenommen werden, aber erst nach ihrem Release:

