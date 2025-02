Im neuen Spiel zu Game of Thrones bekämpft ihr mächtige Monster – Sogar den tödlichsten Drachen der Serie

2025 soll Game of Thrones: Kingsroad erscheinen. Nun gibt es einen neuen Einblick in das Spiel, der mächtige Feinde zeigt.

Was ist das für ein Spiel? Kingsroad soll ein Open-World-RPG für Mobile-Plattformen werden, das von Netmarble entwickelt wird. Ihr übernehmt hier einen eigenen Charakter, der sich in Westeros zurechtfinden muss.

Offenbar treffen wir auf die Weißen Wanderer und müssen uns gegen sie zur Wehr setzen. Doch auch viele andere bekannte Gesichter aus der Serie werden im Spiel vertreten sein.

Nun wurde ein weiterer Einblick veröffentlicht, der Kämpfe gegen verschiedene Boss-Gegner zeigt. Das hat schon fast etwas Monster-Hunter-artiges an sich, denn ihr werdet in Westeros auf die ein oder andere Kreatur treffen, die euch ans Leder will. Wie diese Kämpfe aussehen, seht ihr hier im Video:

Drogon und andere Monster aus der Welt von Westeros

Im Video ist zu sehen, wie eine Gruppe Kämpfer es mit den verschiedenen Monstern aufnimmt. Im direkten Duell scheint es viel um geschicktes Ausweichen und rechtzeitiges Zuschlagen zu gehen – denn von den gefährlichen Angriffen der Monster will man nicht erwischt werden.

Der wohl prominenteste Gegner im Video ist der Drache Drogon. Den kennen wir natürlich aus der Serie, es ist der größte Drache von Daenerys Targaryen. Im Spiel scheint er nicht auf eurer Seite zu stehen, denn er taucht als Feldboss auf, der bekämpft werden muss.

Dazu kommen andere Monster, die ebenfalls der Welt von George R.R. Martin entstammen, bislang aber noch nicht zu sehen waren.

Die Eis-Spinne etwa wurde in der Serie und im Buch als Reittier der Weißen Wanderer beschrieben. Allerdings sind sie bis heute eher dem Reich der Legenden zuzuschreiben, konkret aufgetaucht sind sie weder im Buch, noch in der Serie.

Der „Red Cockatrice“ ist im Video zu sehen, eine Art Mischung aus Drache und Hahn. Ein solches Geschöpf ist auch auf dem Wappen von Haus Gargalen aus den Büchern zu sehen.

Wir sehen ein Einhorn, das in Westeros aber kein Pferd, sondern eine Art Ziege mit riesigem Horn ist.

Ein Greif ist ebenfalls zu sehen, ebenfalls legendäre Figuren in der Welt von Game of Thrones.

Im Spiel werdet ihr nun erstmals die Gelegenheit haben, ihnen entgegenzutreten.

Wann spielt die Geschichte von Kingsroad? Nach aktuellem Stand steigt das Spiel mitten in der Serie ein. König Baratheon ist tot, die Lannisters sitzen auf dem Thron, Stannis sammelt seine Truppen und hinter der Mauer braut sich eine Bedrohung zusammen, der die Menschheit nicht gewachsen ist.

Hier setzt das Spiel an – dementsprechend habt ihr Gelegenheit, viele Figuren aus der Serie und den Büchern anzutreffen. Somit werden sicherlich auch einige der besten Schwertkämpfer in Game of Thrones auftauchen. Das Spiel soll noch 2025 erscheinen, einen genauen Release-Zeitraum gibt es aber noch nicht.