Der teuerste Fußballer aller Zeiten spielt so viel Counter-Strike 2, er feierte sogar die WM-Teilnahme 2026 in Valves Erfolgs-Shooter

Was macht man eigentlich, wenn man die Nachricht erhalten hat, dass man für sein Heimatland bei der Fußball-WM antreten darf? Ein weltbekannter Fußballer verbrachte den Tag in Counter-Strike 2.

Um wen geht es? Neymar da Silva Santos Júnior (33), kurz nur Neymar genannt, ist ein brasilianischer Fußball-Profi, der seit Januar 2025 wieder für den FC Santos spielt, nachdem er in den Jahren zuvor für den FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Al-Hilal auflief.

Als Neymar 2017 von Barcelona in die französische Hauptstadt wechselte, wurde er zum teuersten Spieler aller Zeiten – und ist das bis heute. PSG zahlte stolze 222 Millionen Euro Ablösesumme für den damals 25‑Jährigen (via Transfermarkt.de).

Bereits seit einigen Jahren ist zudem öffentlich bekannt, dass Neymar auch ein leidenschaftlicher Gamer ist. Besonders Counter-Strike 2 hat es ihm angetan. Bereits Anfang 2022 hatte Neymar über 11.000 Stunden in dem Shooter.

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Gamer finden CS2-Chat-Logs von Neymar

Was hat es mit der Feier auf sich? Seit einigen Tagen ist es möglich, die Chat-Logs aus Counter-Strike 2 von allen möglichen Personen zu sehen, wenn man das Steam-Profil der jeweiligen Person kennt. Der X-Nutzer ‘Ozzny’ hat dabei nun ein paar interessante Chat-Nachrichten von Neymar entdeckt.

Aus dem CS2-Chat-Log von Neymar geht hervor, dass er an dem Tag CS2 gespielt hat, als er erfuhr, dass er für Brasilien an der Fußball-WM 2026 teilnehmen wird. Noch bevor die erste Runde eines Matches auf der Map „Nuke“ richtig losging, schrieb er feierlich in den Ingame-Chat des Spiels: „WM, verdammt noch mal!“, gefolgt von einem „Schluckt das, Hater!“.

Was schreibt er sonst noch so? Wie die Chat-Logs offenbaren, lässt Neymar regelmäßig den typischen Shooter-Spieler raushängen. Er meckert über Cheater und beteiligt sich an harmlosen Trash-Talk.

Teilweise spricht er aber auch Dinge aus dem echten Leben an, die ihn gerade beschäftigen. Uns fehlt der Kontext sowie die Nachrichten von Neymars Gesprächspartnern, aber vor fast 2 Wochen schrieb er etwa: „Renan Santos wird eine Klage von mir kassieren für die Scheiße, die er redet.“ Renan Santos ist ein brasilianischer Politiker und Präsidentschaftskandidat.

Habt ihr schon mal emotionale Momente in CS-Chats geteilt, die nun jeder finden kann? Oder wäre es eher ein schlechtes Zeichen, wenn jemand einen Blick in eure Nachrichten wirft?

Neymar und Haaland sind aber nicht die einzigen berühmten Gamer. Tatsächlich scheint es, als würden sich immer mehr Stars für das beste Hobby der Welt begeistern. 10 davon haben wir euch hier auf MeinMMO vorgestellt (und ja, Henry Cavill ist natürlich am Start): Hier sind 10 Promis, die Gamer sind.