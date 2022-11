3 Fußball-Teams, die laut AI die größte Chance auf den Weltmeister-Titel haben

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat begonnen. Sowohl Buchmacher als auch künstliche Intelligenzen versuchen, den Gewinner vorherzusagen. Laut der AI Opta-Analyst haben vor allem 3 Teams die größte Chance auf den Titel. Diese Vorhersage deckt sich in etwa mit dem, was EA mit FIFA 23 herausbekommen hat.

Was sagt die AI? Die höchsten Chancen haben wohl:

Brasilien – 16,3 %

Argentinien – 13,1 %

Frankreich – 12 %

Dahinter folgen mit etwas Abstand die Länder Spanien (8,9 %), England (8,8 %), Deutschland (7,7 %) und die Niederlande (6,6 %). Als die Teams mit der geringsten Chance auf den Weltmeistertitel gelten Iran, Ghana und Australien mit 0,1 % sowie Saudi-Arabien und Costa Rica, die sogar 0 % in der Wahrscheinlichkeit bekommen (via Twitter).

Das Interessante an der AI ist, dass sie sich auf Daten rund um Sport-Events wie Fußball, Basketball und American Football spezialisiert hat. Sie hat also eine große Datenbank, auf die zurückgegriffen werden kann, um diese Vorhersage zu treffen.

Eine Garantie gibt es jedoch nicht, immerhin spielt bei einer WM nicht nur die Statistik, sondern viele andere Faktoren wie Tagesformung, Stimmung im Team und Verletzungen mit rein.

EA kommt mit FIFA 23 zu einem ähnlichen Ergebnis

Was sagte EA voraus? Bereits am 9. November veröffentlichte EA einen Blogpost, in dem sie den Sieger der WM 2022 verkündeten. Laut der Fußballsimulation FIFA 23 wird Argentinien Weltmeister im Finale gegen Brasilien.

So sah die Simulation bei FIFA aus.

Den dritten Platz holt Frankreich, wodurch die Top 3 identisch bleiben zu dem, was die AI vorhergesagt hat. Nur der erste und zweite Platz haben gewechselt. Deutschland flog bei FIFA übrigens im Viertelfinale gegen Brasilien mit 0:3 raus.

Auch ein französischer Kollege von Jeuxvideo hat gleich mehrfach die WM simuliert. Dort holten Argentinien, Brasilien, Frankreich und Spanien die meisten Titel. England mogelte sich jedoch mit einem Sieg dazwischen:

Was sagen die Buchmacher? Schaut man sich gängige Wettquoten an, dann liegen in der Regel Brasilien und Argentinien vorn, was den Weltmeistertitel angeht. Dahinter folgen in unterschiedlicher Order England, Frankreich, Spanien und Deutschland.

Was sagt ihr, wer dieses Jahr Weltmeister wird? Und wie realistisch seht ihr die Chancen von Deutschland? Schreibt es gerne in die Kommentare.

