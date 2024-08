Streamerin, die total unschuldig wirkt, lässt sich auf Twitch-Streamer zu Call of Duty ein – Ist jetzt in Skandal verstrickt

Im Gaming auf Twitch und YouTube ist das Zeitalter des „Exposings“ ausgebrochen: In Deutschland und in den USA geht es großen Content-Creators an den Kragen. Ihnen wird vorgeworfen, sich privat oder beruflich falsch verhalten zu haben. Jetzt gerät eine der nettesten Streamerinnen ins Fadenkreuz, mit der man nie gerechnet hätte: Leslie „Fuslie“ Ann Fu (31) hat sich vor 3 Jahren offenbar auf den falschen Mann eingelassen und wird jetzt in einen Streit von Content-Creators um Call of Duty verwickelt.

Wer ist Fuslie?

Fuslie ist eine Content-Creatorin aus dem Umfeld von 100 Thieves und gehört zum Freundeskreis von Valkyrae. Sie gilt als unschuldige, etwas verpeilte Person, die jeder im Freundeskreis liebt.

2021 hatte sie auf Twitch etwa 8.300 Zuschauer, mittlerweile hat sie ihr Geschäft auf YouTube verlagert, wo sie 900.000 Abonnenten hat. Auf Twitch wurde sie mit Spielen wie Valorant, Among Us oder Rollenspiel in GTA V groß.

Fuslie ist als fröhliche Streamerin bekannt, die gute Laune verbreitet, freundlich ist, singt und spielt. Eigentlich die letzte, bei der man glaubt, sie wolle irgendwem etwas Böses.

Fuslie wird in einen Streit zwischen 2 Streamern verwickelt und kriegt es ab

Was wird ihr jetzt vorgeworfen? Fuslie wurde in den Streit zwischen 2 anderen Content-Creators verwickelt, die beide mit Call of Duty ihr Geld verdienen

Gegen den Streamer „MrTLexify“ wurden Grooming-Vorwürfe erhoben

Offenbar auch um sich von abzulenken und die Kritik an ihm zu entkräften, hat MrTLexify jetzt behauptet, der COD-Content-Creator NoahJ456 habe seine Frau 2021 mit Fuslie betrogen

Sinngemäß sagt MrTLexify, er verstehe nicht, dass NoahJ456 weiter von der Community unterstützt werde, obwohl der so dreist seine Frau betrogen hat, und ihm selbst würde die Community nicht dasselbe Vertrauen entgegenbringen.

Fuslie bittet um Entschuldigung “Seid nicht wie ich”

So reagiert Fuslie darauf: Die Streamerin erklärt:

Sie hatte 2021 eine schwere Phase in ihrem Leben, weil sie sich von ihrem Verlobten getrennt hat, mit dem sie 6 Jahre zusammen war

Sie habe dann NoahJ kennengelernt, der war super nett und toll. Daher habe sie sich ihm in einer sehr verletzlichen Phase emotional geöffnet.

Das Thema belaste sie schon seit einigen Jahren, weil, so wie sie aufgewachsen ist, sei “Fremdgehen gleichbedeutend mit Tod”. Als sie gesehen hat, dass der Vorfall jetzt ans Licht gekommen ist, war ihr klar, dass sie dazu stehen muss.

Sie sagt dann:

Ich wollte euch nur sagen, dass ich ein Mensch bin, und ich hoffe, ihr stellt mich auf kein Podest … ich bin ein Mensch, der Fehler macht, weil ich ein Idiot bin. Seid nicht wie ich und versucht nicht wie ich zu sein.

Fuslie sagt, die Sache mache sie traurig. Es tue ihr leid. Mehr können sie nicht sagen.

Das ist jetzt die Konsequenz: Fuslie scheint sich erstmal zurückzuziehen und wird bei den Sommerspielen von Ludwig nicht mitmachen. Sie war dort eigentlich für das Team von Valkyrae vorgesehen.

Wie wird das diskutiert? Ein reddit-Nutzer, der nicht in den USA wohnen, wundert sich, warum da so eine große Sache draus gemacht. Denn Fuslie sei ja nicht liiert gewesen, als mit Noah etwas passiert ist. Das sei vielleicht ein Ding, über das sich nur “Puritaner” empörten, fragt er auf reddit (via reddit).

Ein anderer Nutzer ergänzt (via reddit). Fuslie habe nur eingestanden, dass sie emotional in die Ehe von Noah eingegriffen habe und dazu beigetragen habe, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt. Zu einem körperlichen Aspekt habe sie nichts gesagt. Der Nutzer sagt: Beide seien wohl von ihren Beziehungen enttäuscht gewesen, wären sich näher gekommen und in Kontakt geblieben. Aber als Noah bekanntgab, sich von seiner Frau zu trennen, sei Fuslie erschrocken und habe den Kontakt abgebrochen.

Weiter heißt es, Fuslie habe sich schon privat bei der Frau von Noah entschuldigt, noch bevor die Sache jetzt an die Öffentlichkeit gezerrt wurde.

Fuslie hatte Twitch 2022 verlassen und war ihrer Freundin Valkyrae auf YouTube gefolgt, so wie einige andere. Der Art, wie sie emotional von Twitch Abschied nahm, sorgte damals für einige Spekulationen: 29-Jährige weint live auf Twitch, weil sie so ergriffen von allem ist – Sofort entstehen wüste Spekulationen