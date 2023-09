Eine Frau schimpft, weil ihr Computer nicht funktioniert: Dabei sind ihre Fingernägel an allem Schuld

Eine Kundin ruft beim Support an und beklagt sich über ihren kaputten Computer. Doch am Ende ist nicht die Hardware das Problem, sondern es sind Fingernägel der Kundin. Der Mitarbeiter zeigt sich amüsiert.

Wer einmal beim Support gearbeitet hat, der weiß, dass man sich manchmal mit den seltsamsten Problemen herumschlagen muss. Das ist jetzt auch einem Mitarbeiter passiert, der sich um ein besonders ärgerliches Problem kümmern musste.

Doch das Problem war ausnahmsweise mal nicht die Technik, sondern es waren die Fingernägel der Kundin, die sich über die Hardware beschwerte.

Frau kann Touchscreen nicht bedienen, weil sie überlange Fingernägel hat

Was war das Problem? Ein Tech-Mitarbeiter erklärte auf reddit, dass er beim Support einen ganz besonderen Fall gehabt hätte. Er arbeitet für eine Firma, die Finanzdienstleistungen anbietet. Hier bietet man Computer mit Touchmonitor an, welche die Kunden nutzen können.

Eines Abends rief uns eine örtliche Barkeeperin an und sagte, der Touchscreen funktioniere nicht. In den meisten dieser Lokale gibt es keine Maus, und oft ist das Problem nur ein loses Kabel oder ein fehlerhafter Treiber. Während ich mich einklinke, um die Treiber zu überprüfen, höre ich, wie sie der Bar lautstark mitteilt, was für ein beschissenes Unternehmen wir sind und so weiter und so fort. Schließlich sind wir mit der Fehlersuche fertig, und obwohl alles ordnungsgemäß angezeigt wird, sagt die Barkeeperin immer wieder, dass keine Reaktion auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wir beschließen, einen Anruf nach Geschäftsschluss zu tätigen, um einen Ersatz-PC/Monitor anzufordern, was wiederum nach Geschäftsschluss geschieht, sodass wir einen Techniker wecken mussten, um dies zu erledigen.

Wie geht es weiter? Der Techniker fährt schließlich zu der Kundin und kontrolliert das verbaute Computersystem. 5 Minuten später ruft der lachend seinen Kollegen und erklärt, dass es gar nicht die Hardware gewesen ist, die für Probleme sorgte:

Die Barkeeperin hatte sehr lange Acrylnägel und berührte den Bildschirm mit den Nägeln statt mit ihren normalen Fingern. Nachdem wir ihr das Problem erklärt hatten, beschwerte sie sich, dass wir bessere Monitore bräuchten. Als ich sie fragte, ob sie das Gleiche mit ihrem Telefon mache, antwortete sie: “Natürlich nicht, ich will den Bildschirm nicht zerkratzen”.

Auch andere berichten von ähnlichen Erlebnissen: Unter dem Thread erklären Support-Mitarbeiter, dass sie bereits ähnliche Probleme mit Personen mit langen Fingernägeln gehabt hätten.

So erklärt jemand, dass er einmal von einer Verkäuferin verflucht worden sei, weil sie ihr neues iPhone nicht mit den Fingernägeln bedienen konnte: “Sie drohte mir, meinem Chef und unseren Nachkommen bis in alle Ewigkeit, wenn wir das nicht so schnell wie möglich in Ordnung bringen.” Die Lösung war dann, dass sich die Mitarbeiterin die Fingernägel schneiden musste.

Touchscreens kommen mittlerweile überall im Alltag vor

Touchscreens kommen heute in etlichen modernen Geräten vor. Vom Handy, über das Tablet, bis hin zum Geldautomaten: Mittlerweile nutzen Menschen überall Touchgesten. Gleichzeitig gehört das Display, welche direkt über dem Touchscreen liegt, zu den am stärksten beanspruchten Bauteilen.

Denn das Display nutzt ihr tagtäglich auf eurem Handy und tausende Leute verwenden verschiedene Geräte im Alltag, wo solche Teile verbaut sind:

Ob nun das Bankterminal.

Im Supermarkt das Bedienfeld für die Bezahlung.

Oder das Terminal, wenn ihr ein Ticket für die Regionalbahn oder den Bus ziehen möchtet.

Was kann man machen, um sein Display zu schützen? Viele Hersteller versuchen daher, mit solchen Alltagsproblemen umzugehen. Der bekannte Hersteller Corning, der “Gorilla Glass” herstellt, behauptet etwa besonders kratzresistentes Displayglas herzustellen.

Eine andere Option ist mittlerweile, das Display mit zusätzlichen Folien oder mit sogenanntem Panzerglas zu schützen. Denn dann verkratzt oder beschädigt ihr im Alltag “nur” Folie und das zusätzliche Glas, jedoch nicht das eigentliche Display, welches sich direkt darunter befindet. Im Schnitt zahlt ihr für solche Schutzprodukte zwischen 10 und 15 Euro.

