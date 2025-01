Entwickler eines MMOs auf Steam greifen ein, weil eine Schlacht einfach nicht enden will – Dann folgt ein finaler Angriff

Ich habe 280 Stunden in ein Strategie-Spiel auf Steam versenkt: Es ist wie Game of Thrones im alten China und kostet gerade nur 15 € im Sale

Am 27. Januar 2025 gaben die Entwickler dann auf dem offiziellen Discord-Server von Foxhole bekannt, dass sie Maßnahmen ergreifen wollen, um den Krieg auf Charlie zu einem vorzeitigen Ende zu führen. Hierzu wollten die Entwickler das Minimum der zum Sieg benötigten Punkte am 31. Januar senken.

Es gibt steuerbare Kriegsmaschinen wie Panzer und Schiffe sowie Infanterie-Kämpfe in einer persistenten, also dauerhaft bestehenden Welt. Die Ereignisse der Schlacht können demnach noch Tage oder Wochen später einen Effekt haben.

In Foxhole tretet ihr einer von zwei Armeen bei und kämpft in einem immerwährenden Krieg, die über mehrere Tage oder Wochen andauern können. Ein Krieg ist erst vorbei, wenn eine Seite genügend Punkte durch das Kontrollieren von Map-Bereichen gesammelt hat.

Was ist das für ein Spiel? Foxhole ist ein Sandbox-MMO im 2. Weltkrieg, das im September 2022 auf Steam seinen vollständigen Release feierte, nachdem es zuvor knapp 5 Jahre im Early Access spielbar war. Das MMO wird in der Iso-Perspektive gespielt. Das heißt, ihr schaut von schräg oben auf euren Charakter.

In einem MMO auf Steam kämpften Spieler 70 Tage in einem unerbittlichen Krieg, der schließlich durch einen einzigen Angriff endete

