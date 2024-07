Forum-Nutzer wird für 100.000 Stunden gebannt, kommt nach 11 Jahren zurück, um dieselbe Diskussion zu führen

Foren sind dazu da, Diskussionen zu führen und Meinungen darzustellen. Manche Leute übertreiben es und werden dafür gebannt, manchmal sogar ziemlich lang. Doch ein User hat geduldig gewartet, um nach 11 Jahren erneut die Diskussion entflammen zu lassen.

Was ist passiert? Something Awful ist eine amerikanische Website, in der man Blogs, News, Bilder oder Reviews veröffentlichen kann. Hauptsächlich ist die Seite aber als Forum bekannt, in dem Leute über allerlei Kram diskutieren können, immer mit einem humoristischen Unterton. Bekannt sei die Seite aber auch dafür, dass Moderator viel Macht über Banns haben.

Wie PCGamer berichtet, wurde ein bestimmter User am 14. Februar 2013 gebannt, weil er in einer Diskussion einem Autor des Rollenspiels Welt der Dunkelheit den Tod gewünscht hat. Der User kassierte dabei keinen permanenten Bann, sondern einen unglaublich langen.

Wie lang wurde er gebannt? Ein Mod bannte ihn für 100.000 Stunden. Das sind knapp 4166 Tage, also über 11 Jahre. Der User scheint aber ein sehr nachtragender Mensch, zu sein, denn er hatte Geduld und kehrte nach dem Bann direkt zurück, um auf den alten Post zu antworten.

Diese Zeitspanne ist fast so lange her, wie die Zeit zwischen GTA 5 und der Ankündigung von GTA 6: So lange warten wir schon auf GTA 6: Das ist alles in den letzten 10 Jahren seit GTA 5 passiert

Nach 11 Jahren kehrte er zurück

Anscheinend hat der User aber nichts vergessen und stetig an die Diskussion gedacht, denn nach 100.018 Stunden ist er wiedergekehrt und hat die Diskussion von vor 11 Jahren einfach fortgeführt. Dafür postete er wieder im selben Forum, zitierte eine 11-jährige Aussage und begann weiterzutrollen.

In seinem ersten Post nach seiner Strafe schreibt er, dass er nicht glaubt, dass ein spezielles Regelwerk des Spiels nicht 2016 erscheinen wird. Er aber gerne abwarte. Das heißt, er diskutierte nach 100.000 Stunden nicht, als wäre es 2024, sondern als wäre er nie gebannt worden und in der Zeit zurückgereist. Hier hatte er immerhin recht, das Regelwerk erschien 2018.

Über den Bann scheint er sich aber viele Gedanken zu machen, wie er in einem Google-Doc-Dokument erklärt. Dort spricht er darüber, dass er sich für sein Verhalten von damals schämt und er im Sinne des Forums 11 Jahre später darauf antworten wollte. In den 11 Jahren habe er sich selbst viel reflektiert und verändert.

In dem Doc erklärt er auch seine Herangehensweise. Er hat sich im Kalender den Termin der Entbannung eingetragen. Zum Termin hat er sich eingeloggt, den neuen Post geschrieben und sich direkt wieder ausgeloggt. Er habe nicht vor, weiter im Forum aktiv zu sein. Das neue Survival-Game Once Human hat eine andere Herangehensweise an User, die sich nicht benehmen: Once Human bannt 430 Spieler und stellt sie öffentlich an den Pranger