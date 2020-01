Heute am 29.01., gab es ein kleines, neues Update in Fortnite. Wir zeigen euch in den Patch Notes die Änderungen und neuen Inhalte.

Das steckt im neuen Update heute: Das Update bringt ein paar Fehlerbehebungen ins Spiel. Außerdem kommt ein Fortbewegungsmittel zurück, das wegen schlimmen Exploits entfernt werden musste.

Die Änderungen wurden im Trello von Fortnite bekannt gegeben.

Für den Modus Rette die Welt gibt es neue Inhalte.

Die Zip-Lines kehren zurück

Nachdem die Zip-Lines wegen 3 Exploits entfernt werden mussten, sind sie nun wieder im Spiel zurück.

Eigentlich sollten sie erst mit dem nächsten größeren Update zurückkehren, doch Epic hat sie nun in diesem Patch wieder eingeführt.

Ihr könnt die Zip-Lines also wieder als Fortbewegungsmittel nutzen oder eure Challenges damit noch erfüllen.

Fehlerbehebungen

Welche Fehler wurden behoben? Es gab ein paar Bug-Fixes, die vor allem das Bauen betreffen, wurden eingeführt:

Ein Bug, der es verhinderte, dass man Gebäude-Strukturen editieren kann, wenn man nach unten schaut, wurde behoben

Ein Bug, der Spieler ihre Gebäudeteile unabsichtlich, durch den Boden editieren ließ, wurde ebenfalls behoben

Neues bei Rette die Welt

Frostnite-Herausforderung „Finaler Frost“: Macht euch bereit für die finale wöchentliche Frostnite-Herausforderung, Finaler Frost! Wehrt die Eiseskälte ab, um den Elektronenröhrenbogen freizuschalten.

Neue Waffe „Elektronenröhrenbogen“: Der steht unter Strom! Wenn ihr mit dieser tödlichen Waffe Hüllen trefft, springen Blitze zwischen ihnen hin und her.

Schaden, Reichweite und Fluggeschwindigkeit erhöhen sich mit der Aufladezeit.

Heldin kehrt zurück: Die Kuschelspezialistin Sarah kehrt in den wöchentlichen Shop zurück. Sie ist lieb aber tödlich.

Sie ist verfügbar im Event-Shop ab Samstag dem 1. Februar, 1:00 Uhr.

Entschädigung für Inventar-Wipe: Spieler, die vom Wipe des Rucksacks und des Lagers betroffen waren, erhalten Gegenstände basierend auf ihrem Kontolevel.

Die Entschädigung erhaltet ihr in Form eines Gegenstandspakets mit einer Fülle an Materialien (zum Bauen, Herstellen usw.).

Alle Änderungen und Neuerung für den Modus Rette die Welt findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Hat das Update einen Fehler behoben, der euch störte?