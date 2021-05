Fortnite verschenkt gerade ein neues Skin-Pack, aber ihr braucht einen PC

So exklusiv ist das Paket dann also doch nicht und auch andere Plattformen kriegen die Chance, sich die Schatten-Gegenstände zu ergattern.

Wenn ihr also einen Laptop oder PC habt, auf dem ihr den Epic Games Launcher herunterladen könnt ( via Epic Games Launcher ) und dort Fortnite installiert, dann könnt ihr das Paket einfordern und die Challenges danach auf eurer üblichen Plattform erledigen.

Bis wann ist das Schatten-Pack verfügbar? Das Paket könnt ihr noch bis Freitag, den 18. Juni 2021 um 2:00 Uhr einfordern. Danach wird das Angebot wieder aus dem Shop verschwinden. Sollte Season 6 tatsächlich am 8. Juni enden , dann wird sich das Angebot bis in die nächste Season ziehen.

Fortnite verschenkt gerade ein neues Skin-Paket, das eigentlich für PC-Spieler sein sollte. Doch auch die Nutzer anderer Plattformen haben eine Chance darauf, wenn sie nur kurz an einen PC rankommen. Wir zeigen euch, was im Paket enthalten ist und wie man es freischaltet.

